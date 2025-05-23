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- Шоу-бізнес
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Яскрава хустка Gucci — найкращий аксесуар: Ель Феннінг вийшла на фотокол в Каннах
Яскрава хустка — головний модний аксесуар 2025 року і Ель вирішила це продемонструвати.
Ель Феннінг вирішила трохи відпочити від гламуру, тому обрала для фотокола фільму «Сентиментальна цінність» у Каннах лаконічніший образ. Акторка одягла образ від бренду Gucci, який включав прямі класичні джинси та білу футболку, яку вона в них заправила.
Ель віддала шану режисеру фільму Йоакіму Трієру у футболці з написом Joachim Trier Summer від Dylan's T-shirt Club - 11-річного дизайнера з Лос-Анджелеса, який створює унікальні футболки з малюнками від руки.
Образ Ель також доповнила коричневим ременем від Gucci та золотим годинником від Cartier.
Головною прикрасою її образу стала шовкова хустка на голові.
Вона була у квітковий принт і виконана у блакитних та рожевих відтінках. Вартість такої хустки 470 євро.
Також у межах кінофестивалю акторка вийшла на червону доріжку, де продемонструвала чарівну сукню, повністю розшиту лелітками та великими рожевими 3D-квітами від Armani Prive.
Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці