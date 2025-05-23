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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
1 хв

Яскрава хустка Gucci — найкращий аксесуар: Ель Феннінг вийшла на фотокол в Каннах

Яскрава хустка — головний модний аксесуар 2025 року і Ель вирішила це продемонструвати.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг вирішила трохи відпочити від гламуру, тому обрала для фотокола фільму «Сентиментальна цінність» у Каннах лаконічніший образ. Акторка одягла образ від бренду Gucci, який включав прямі класичні джинси та білу футболку, яку вона в них заправила.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель віддала шану режисеру фільму Йоакіму Трієру у футболці з написом Joachim Trier Summer від Dylan's T-shirt Club - 11-річного дизайнера з Лос-Анджелеса, який створює унікальні футболки з малюнками від руки.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Образ Ель також доповнила коричневим ременем від Gucci та золотим годинником від Cartier.

Головною прикрасою її образу стала шовкова хустка на голові.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Вона була у квітковий принт і виконана у блакитних та рожевих відтінках. Вартість такої хустки 470 євро.

Gucci Printed Silk Carre in Light Blue / © gucci.com

Gucci Printed Silk Carre in Light Blue / © gucci.com

Також у межах кінофестивалю акторка вийшла на червону доріжку, де продемонструвала чарівну сукню, повністю розшиту лелітками та великими рожевими 3D-квітами від Armani Prive.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
624
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