Ель Феннінг / © Associated Press

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Ель Феннінг вирішила трохи відпочити від гламуру, тому обрала для фотокола фільму «Сентиментальна цінність» у Каннах лаконічніший образ. Акторка одягла образ від бренду Gucci, який включав прямі класичні джинси та білу футболку, яку вона в них заправила.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель віддала шану режисеру фільму Йоакіму Трієру у футболці з написом Joachim Trier Summer від Dylan's T-shirt Club - 11-річного дизайнера з Лос-Анджелеса, який створює унікальні футболки з малюнками від руки.

Ель Феннінг / © Associated Press

Образ Ель також доповнила коричневим ременем від Gucci та золотим годинником від Cartier.

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Головною прикрасою її образу стала шовкова хустка на голові.

Ель Феннінг / © Associated Press

Вона була у квітковий принт і виконана у блакитних та рожевих відтінках. Вартість такої хустки 470 євро.

Gucci Printed Silk Carre in Light Blue / © gucci.com

Також у межах кінофестивалю акторка вийшла на червону доріжку, де продемонструвала чарівну сукню, повністю розшиту лелітками та великими рожевими 3D-квітами від Armani Prive.

Ель Феннінг / © Associated Press

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці

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© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press