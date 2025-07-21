Яскрава, красива і з усмішкою: 71-річна Крісті Брінклі в романтичному вбранні позувала фотографам

Крісті Брінклі / © Getty Images

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71-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х 90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках популярного видання Sports Illustrated — вийшла у світ у Нью-Йорку. Вона відвідала щорічну вечірку Polo Hamptons Match & Cocktail Party та вийшла на фотоколл.

Брінклі сяяла і мала надзвичайний вигляд. Акторка носила ніжно-рожеву сукню від Hemant and Nandita з декольте-серцем, широкими бретельками та квітковим принтом. Прикрашав її сукню широкий пояс із пряжкою. Вбрання вона також доповнила білим кардиганом, який накинула на плечі, коричневими босоніжками та сережками-кільцями золотого кольору. Волосся Крісті уклала в проділ на один бік.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Раніше ми показували кардинально інший образ зірки — у довгій чорній вечірній сукні сукні-жакеті з ґудзиками золотого кольору. Вбрання мало неймовірний та елегантний вигляд.

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Крісті Брінклі / © Getty Images

© Associated Press © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Associated Press Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Associated Press Крісті Брінклі / © Getty Images Крісті Брінклі / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images