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- Шоу-бізнес
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Яскрава, красива і з усмішкою: 71-річна Крісті Брінклі в романтичному вбранні позувала фотографам
Відома модель вкотре приголомшила своєю красою та вбранням.
71-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х 90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках популярного видання Sports Illustrated — вийшла у світ у Нью-Йорку. Вона відвідала щорічну вечірку Polo Hamptons Match & Cocktail Party та вийшла на фотоколл.
Брінклі сяяла і мала надзвичайний вигляд. Акторка носила ніжно-рожеву сукню від Hemant and Nandita з декольте-серцем, широкими бретельками та квітковим принтом. Прикрашав її сукню широкий пояс із пряжкою. Вбрання вона також доповнила білим кардиганом, який накинула на плечі, коричневими босоніжками та сережками-кільцями золотого кольору. Волосся Крісті уклала в проділ на один бік.
Раніше ми показували кардинально інший образ зірки — у довгій чорній вечірній сукні сукні-жакеті з ґудзиками золотого кольору. Вбрання мало неймовірний та елегантний вигляд.