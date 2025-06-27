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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
5406
Час на прочитання
1 хв

Яскрава парочка: Ріанна і батько її дітей прибули разом на показ Dior, тримаючись за руки

Співачка Ріанна, яка зараз вагітна третьою дитиною, прилетіла до Парижа, де в розпалі Тиждень чоловічої моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна та ASAP Rocky

Ріанна та ASAP Rocky / © Getty Images

Разом зі своїм коханим ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Маєрс, вона відвідала показ колекції чоловічого одягу Модного дому Dior сезону весна-літо 2026.

Пара з’явилася перед фотографами, тримаючись за руки. Обоє були одягнені яскраво, але їхні луки були в одному стилі. Ріанна одягла білу сорочку, якою підкреслила вже великий живіт, а також сірі штани і вкорочений жакет м’ятного відтінку. Завершували образ суперзірки окуляри у світлій оправі та оригінальне пальто, у якого зверху була квіткова вишивка, а підкладка була яскравішою і поєднувала не лише візерунковий принт, а й кілька різних кольорів.

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ракім же, як і його кохана, був у сорочці, але блакитного кольору і з деніму. Також на ньому були джинси та краватка у смужку. Репер додав до образу золоті сережки, а також тримав у руці креативну сумку.

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Нагадаємо, що Ріанна вирішила оголосити про свою третю вагітність оригінально — вона відвідала Met Gala 2025, де продемонструвала досить великий живіт у стильному вбранні від бренду Marc Jacobs. Можливо, втілиться мрія Ріанни та її коханого A$AP Rocky і у них народиться дівчинка, проте стать дитини зірки не оголосили. Наразі пара вже виховує двох синів.

Ріанна / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Рианна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и A$AP Rocky_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и ASAP Rocky_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
5406
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