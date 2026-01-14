- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Яскрава спідниця — найкращий вибір у похмурий день: Кейт Гадсон привернула увагу образом
Лише одна річ у образі Гадсон продемонструвала, що вона знається на попкультурі.
Акторку Кейт Гадсон сфотографували папараці у Лос-Анджелесі у яскравому і зовсім не зимовому образі. Зірка вийшла на вулицю після інтерв’ю і йшла до свого автомобіля і одягнена була яскраво й оригінально, але її образ насправді мав особливий підтекст.
Річ у тім, що Кейт поєднала червону атласну спідницю-олівець довжини міді з чорними туфлями від бренду Le Seul та особливою футболкою із яскравим принтом.
На футболці Кейт зображено обкладинку Ace — першого сольного альбома вокаліста та гітариста відомого американського рок-гурту Grateful Dead Боба Вейра.
Це дуже рідкісна футболка-мерч, яку на сайті аукціонного дому Sotheby’s продають за 620 доларів.
Одягла Гадсон цю футболку, ймовірно, щоб вшанувати пам’ять Боба Вейра, який пішов із життя 10 січня 2026 року у віці 78 років.
Після цієї появи Кейт також вийшла на червону доріжку під час церемонії «Золотий глобус», де зачарувала світ своєю вишуканою сріблястою сукнею з торочкою та галтером. Вишукана сукня від Giorgio Armani Privé була виготовлена на замовлення для акторки.