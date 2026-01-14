Кейт Гадсон / © Getty Images

Акторку Кейт Гадсон сфотографували папараці у Лос-Анджелесі у яскравому і зовсім не зимовому образі. Зірка вийшла на вулицю після інтерв’ю і йшла до свого автомобіля і одягнена була яскраво й оригінально, але її образ насправді мав особливий підтекст.

Річ у тім, що Кейт поєднала червону атласну спідницю-олівець довжини міді з чорними туфлями від бренду Le Seul та особливою футболкою із яскравим принтом.

На футболці Кейт зображено обкладинку Ace — першого сольного альбома вокаліста та гітариста відомого американського рок-гурту Grateful Dead Боба Вейра.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Це дуже рідкісна футболка-мерч, яку на сайті аукціонного дому Sotheby’s продають за 620 доларів.

Одягла Гадсон цю футболку, ймовірно, щоб вшанувати пам’ять Боба Вейра, який пішов із життя 10 січня 2026 року у віці 78 років.

Боб Вейр з гурту Grateful Dead виступає під час концерту возз’єднання з гуртом, 3 серпня 2002 року / © Associated Press

Після цієї появи Кейт також вийшла на червону доріжку під час церемонії «Золотий глобус», де зачарувала світ своєю вишуканою сріблястою сукнею з торочкою та галтером. Вишукана сукня від Giorgio Armani Privé була виготовлена на замовлення для акторки.

Кейт Гадсон на «Золотому глобусі» / © Associated Press