Шоу-бізнес
129
1 хв

Яскрава спідниця — найкращий вибір у похмурий день: Кейт Гадсон привернула увагу образом

Лише одна річ у образі Гадсон продемонструвала, що вона знається на попкультурі.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Акторку Кейт Гадсон сфотографували папараці у Лос-Анджелесі у яскравому і зовсім не зимовому образі. Зірка вийшла на вулицю після інтерв’ю і йшла до свого автомобіля і одягнена була яскраво й оригінально, але її образ насправді мав особливий підтекст.

Річ у тім, що Кейт поєднала червону атласну спідницю-олівець довжини міді з чорними туфлями від бренду Le Seul та особливою футболкою із яскравим принтом.

На футболці Кейт зображено обкладинку Ace — першого сольного альбома вокаліста та гітариста відомого американського рок-гурту Grateful Dead Боба Вейра.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Це дуже рідкісна футболка-мерч, яку на сайті аукціонного дому Sotheby’s продають за 620 доларів.

Одягла Гадсон цю футболку, ймовірно, щоб вшанувати пам’ять Боба Вейра, який пішов із життя 10 січня 2026 року у віці 78 років.

Боб Вейр з гурту Grateful Dead виступає під час концерту возз’єднання з гуртом, 3 серпня 2002 року / © Associated Press

Боб Вейр з гурту Grateful Dead виступає під час концерту возз’єднання з гуртом, 3 серпня 2002 року / © Associated Press

Після цієї появи Кейт також вийшла на червону доріжку під час церемонії «Золотий глобус», де зачарувала світ своєю вишуканою сріблястою сукнею з торочкою та галтером. Вишукана сукня від Giorgio Armani Privé була виготовлена на замовлення для акторки.

Кейт Гадсон на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Кейт Гадсон на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (37 фото)

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

