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- Шоу-бізнес
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Яскрава, стильна та оригінальна: Блейк Лайвлі продемонструвала кілька образів у Нью-Йорку
Вбрання акторки завжди цікаво роздивлятися, адже вона любить закладати в них відсилання до своїх кіношних персонажів.
Акторка Блейк Лайвлі вкотре довела своїми появами на вулицях Нью-Йорка, що вона є королевою стилю. Зірка відвідала кілька заходів, пов’язаних із промотуром до фільму «Ще одне просте прохання», в якому вона зіграла з Анною Кендрік.
Пропонуємо подивитись на образи Блейк детально та дізнатися які речі та аксесуари вона носила.
На вечірці на честь фільму, яка відбулася у Twin Tales, Блейк з’явилася у вбранні жовтого кольору. Її ансамбль, що включав футболку та довгу шовкову спідницю, був від бренду Sergio Hudson. А щодо аксесуарів, то вона доповнила вбрання гламурними туфлями від Christian Louboutin зі стразами, сумкою у вигляді келиха мартіні від Judith Leiber і прикрасами від Lorraine Schwartz.
На вулиці в Мідтауні її сфотографували у штанному костюмі від Laquan Smith. Це було креативне вбрання, що складалося з жакету і штанів-палаццо в дрібну білу крапку. Також на ній можна помітити туфлі із шипами від Christian Louboutin та безліч прикрас від Lorraine Schwartz.
Потім її помітили у Чайнатауні. Акторка носила лук від Rahul Mishra з колекції весна-літо 2025 та ефектні чорні туфлі із шипами від Christian Louboutin. Її руки та вуха прикрашали золоті прикраси від Lorraine Schwartz.
Дорогою на інтерв’ю Блейк помітили в костюмі від Chanel, який включав жилет і штани. Це вбрання вона носила в поєднанні з туфлями із шипами від Christian Louboutin, які вже раніше одягала, а також яскравими прикрасами від Brent Neale та Lorraine Schwartz. Особливу увагу привернула у цьому образі її сумка від Judith Leiber у вигляді піци, що коштує 5700 доларів. Ця яскрава сумка є відсиланням до фільму, оскільки його дія відбувається в Італії.
Також її заскочили папараці з чоловіком, коли вони йшли до театру, тримавшись за руки. Блейк і Раян Рейнольдс відвідали спектакль у театрі Minetta Lane у Грінвіч-Віллідж. Блейк того дня носила вбрання зі шкіри від Forza Collective з колекції осінь-зима 2025. Також у її руці можна помітити сумку від Chanel, а взула вона туфлі, які раніше вже неодноразово носила — сріблясті та із шипами від Christian Louboutin.
Нагадаємо, що фільм «Ще одне просте прохання» є продовженням комедійного кримінального трилера «Просте прохання». Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано 1 травня.