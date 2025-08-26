Яскраво, гламурно і дуже ефектно: Тейлор Свіфт показала кадри в стилі шоу-танцівниці

Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Її нова робота отримала назву The Life of a Showgirl, вийде 3 жовтня і до неї увійде 12 треків.

Напередодні виходу платівки вона опублікувала серію фотографій, які всі стали альтернативними обкладинками альбому. На знімках Тейлор позувала в образах танцівниці з Лас-Вегаса.

В її образах були присутні прикраси від відомого бренду Lorraine Schwartz Jewelry, а також інші відомі бренди та унікальні ансамблі з пір’ям. Пропонуємо розглянути деякі з них детальніше.

Тейлор позує в гламурній сукні Area з колекції от-кутюр весна-літо 2022. Сукня має тоненькі бретельки і прикрашена стразами. Також вона носить прикраси з діамантами від Stephanie Gottlieb і Zydo.

Це, ймовірно, основна обкладинка альбому і саме її вона прокоментувала.

«Це кінець моєї ночі. Тому, коли я в турі, у мене кожен день один і той самий… І мій день закінчується у ванній, а не зазвичай у блискучій сукні», — сказала вона в подкасті.

На цьому фото Свіфт позує в головному уборі від Bob Mackie — це вінтажна річ. Боб Макі — американський модельєр і художник з костюмів, лауреат дев’яти премій «Еммі» і премії «Тоні», а також номінант на три премії «Оскар», який створював костюми для багатьох артистів і шоу в Лас-Вегасі.

Червоне ефектне вбрання зірки, а також рукавички від The Blonds. Також на ній взуття від Alexandre Vauthier і прикраси з рубінами Etho Maria.

Тейлор носила на зніманнях ще одне вінтажне вбрання від Bob Mackie — комплект з бюст’є і трусами. Її прикраси від Lorraine Schwartz.

На цьому фото Свіфт сяяла в луку від The Blonds з колекції осінь-зима 2025, знаменитому взутті від Rene Caovilla з пружинами і розкішних прикрасах від Lorraine Schwartz.

Нещодавно також костюми від Bob Mackie викликали фуррор у фільмі «Остання танцівниця», де знялася Памела Андерсон.