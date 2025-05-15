Яскраво і гламурно: Єва Лонгорія відвідала захід у розшитій різнокольоровим бісером сукні

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія відвідала 78-й Каннський кінофестиваль і, окрім виходів на червону доріжку цього легендарного заходу, також відвідує інші пов'язані з ним події.

14 травня акторка позувала фотографам у Каннах на вечері організованій брендом L'Oreal Paris, яка була присвячена жінкам у кіно. Єва носила довгу гламурну сукню-бюстьє з глибоким декольте. Її вбрання було від бренду Zuhair Murad і повністю розшите в оригінальні візерунки бісером, камінням та лелітками, які нагадували вітраж.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Свій гламурний образ для світської вечері акторка доповнила прикрасами із сапфірами та діамантами, яскравим макіяжем, а також зачіскою.

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Потім суперзірка продемонструвала на червоній доріжці смарагдове вбрання від Elie Saab із колекції осінь-зима 2024, а також прикраси Chopard. У такому вбранні вона прийшла подивитися восьму частину легендарної франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Єва Лонгорія / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press