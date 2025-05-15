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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

Яскраво і гламурно: Єва Лонгорія відвідала захід у розшитій різнокольоровим бісером сукні

Сукня підкреслювала красиву фігуру акторки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія відвідала 78-й Каннський кінофестиваль і, окрім виходів на червону доріжку цього легендарного заходу, також відвідує інші пов'язані з ним події.

14 травня акторка позувала фотографам у Каннах на вечері організованій брендом L'Oreal Paris, яка була присвячена жінкам у кіно. Єва носила довгу гламурну сукню-бюстьє з глибоким декольте. Її вбрання було від бренду Zuhair Murad і повністю розшите в оригінальні візерунки бісером, камінням та лелітками, які нагадували вітраж.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Свій гламурний образ для світської вечері акторка доповнила прикрасами із сапфірами та діамантами, яскравим макіяжем, а також зачіскою.

Потім суперзірка продемонструвала на червоній доріжці смарагдове вбрання від Elie Saab із колекції осінь-зима 2024, а також прикраси Chopard. У такому вбранні вона прийшла подивитися восьму частину легендарної франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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