Іде в ногу з часом: Вікторія Бекхем випускатиме одяг великих розмірів

Нещодавно стало відомо, що компанія Вікторії Бекхем зазнає величезних збитків. Але дизайнерка не здається і знайшла новий спосіб заробляти гроші.

Вікторія Бекхем повідомила, що вперше запускає лінію одягу великих розмірів. І шанувальники в захваті від цієї новини.

Нещодавно було оприлюднено звіт, в якому розкрили доходи компанії Victoria Beckham. Зараз збитки компанії становлять 53,9 млн. фунтів стерлінгів.

Тому дизайнерка вирішила розширити свою лінійку модного одягу, включивши до неї одяг великих розмірів – до 18-го розміру, пише Mirror. Джерело, близьке до лейблу, повідомило: "Нарешті Вікторія зробила це. І це чудово, і вона дуже пишається своєю новою колекцією".

"Є абсолютно новий клієнт, який купує її продукти, але давайте подивимося правді в очі, їй знадобився деякий час, але принаймні вона щось змінює", — каже інсайдер.

Речі доступні для покупки на сайті бренду Victoria Beckham, наприклад, обтисла мінісукня продається за ціною 490 фунтів стерлінгів, топ на одне плече - 350 фунтів стерлінгів, укорочений кардиган - 450 фунтів стерлінгів.

Ще у травні 2022-го Вікторія заявила, що "бути худою, виходить із моди".

"Я думаю, що жінки сьогодні хочуть мати здоровий та фігуристий вигляд. Вони хочуть мати трохи грудей і сідниці. Справа не в тому, щоб бути певного розміру. Йдеться про те, щоб знати, хто ти є, і бути задоволеним тим, хто ти є", - сказала тоді дизайнерка.

Підписники Вікторії в Instagram були раді почути, що її модний лейбл розширить діапазон розмірів. Можливо, це допоможе місіс Бекхем покращити свої фінансові справи.

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