Ідеальна Барбі: 10 образів Марго Роббі, в яких вона повторила вбрання культової ляльки

Розглядаємо вбрання ляльок, якими надихалися стилісти та дизайнери перед створенням образів для акторки.

Під час рекламного туру до комедії "Барбі" акторка Марго Роббі та її стиліст Ендрю Мукамал розробили безліч яскравих та гламурних образів рожевого кольору. Але найбільше шанувальників акторки та майбутнього фільму зацікавило десять вбрань, які були натхненні найкультовішими ляльками Барбі, випущеними фірмою Mattel.

На Марго можна було побачити вбрання від смугастого купальника ляльки 1959-го до вбрань епохи 1980-х років. Всі речі для Роббі створювалися відомими брендами.

Balmain — Earring Magic Barbie, 1992

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Getty Images

Versace — Day-to-Night, 1985

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Associated Press

Versace — Day-to-Night, 1985

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Getty Images

Hervé Léger — The Original, 1959

Марго Роббі в образі Барбі/фото: Andrew Mukamal

Vivienne Westwood — Enchanted Evening, 1960

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Associated Press

Valentino — Pink & Fabulous, 2015

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Associated Press

Schiaparelli — Solo in the Spotlight, 1960

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Associated Press

Dilara Findikoglu — Brunette Bubble Cut, 1962

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Associated Press

Moschino — Sparkling Pink", 1964

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Associated Press

Emilio Pucci — Totally Hair", 1992

Марго Роббі в образі Барбі / Фото: Getty Images

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