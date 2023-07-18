Ідеальна Барбі: 10 образів Марго Роббі, в яких вона повторила вбрання культової ляльки

Розглядаємо вбрання ляльок, якими надихалися стилісти та дизайнери перед створенням образів для акторки.
Під час рекламного туру до комедії "Барбі" акторка Марго Роббі та її стиліст Ендрю Мукамал розробили безліч яскравих та гламурних образів рожевого кольору. Але найбільше шанувальників акторки та майбутнього фільму зацікавило десять вбрань, які були натхненні найкультовішими ляльками Барбі, випущеними фірмою Mattel.
На Марго можна було побачити вбрання від смугастого купальника ляльки 1959-го до вбрань епохи 1980-х років. Всі речі для Роббі створювалися відомими брендами.
Balmain — Earring Magic Barbie, 1992
Versace — Day-to-Night, 1985
Versace — Day-to-Night, 1985
Hervé Léger — The Original, 1959
Vivienne Westwood — Enchanted Evening, 1960
Valentino — Pink & Fabulous, 2015
Schiaparelli — Solo in the Spotlight, 1960
Dilara Findikoglu — Brunette Bubble Cut, 1962
Moschino — Sparkling Pink", 1964
Emilio Pucci — Totally Hair", 1992
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