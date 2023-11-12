Ідеальна пара: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс трималися за руку на прогулянці в Нью-Йорку

Пара разом вже близько 11 років і виховує чотирьох доньок.

Подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс продовжує кожною своєю появою на публіці демонструвати сімейну ідилію. Папараці знову заскочили пару під час прогулянки в Нью-Йорку — Блейк і Раян йшли вулицею тримавшись за руки і базікали.

Блейк традиційно одяглася в простий і зручний одяг. На зірці серіалу "Пліткарка" були вільні джинси, смугастий джемпер та вкорочене пальто з кишенями. У руці вона тримала сумку від Louis Vuitton з монограмою бренду, а взута була у жовті кеди від Converse.

Раян одягнув світлі штани, картату сорочку та куртку з нашивкою свого футбольного клубу Рексем – він є співвласником цього британського клубу від 2020 року. На голові в актора була сіра шапка.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Щодо аксесуарів Блейк, то з ними вона вже з'являлася раніше. Зірку помітили якось саму на прогулянці і ця сумка Louis Vuitton висіла у неї через плече.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Блейк Лайвлі у штанних костюмах (14 фото)