Ідеальне вбрання для фіналу: розглядаємо головний образ Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так…"

Фінальний образ головної героїні вийшов яскравим і незвичайним, тому точно вартий уваги.

3 лютого на HBO Max вийшла фінальна серія серіалу "І просто так..." — продовження культового "Сексу і міста". Наприкінці 10 серії на глядачів чекав зворушливий момент, де Керрі прощається з коханням всього свого життя і розвіває його порох у Парижі. Героїня з'являється в кадрі в розкішній пишній сукні з рукавами-ліхтариками, які трохи оголюють її плечі.

Це вбрання мандаринового кольору від Valentino було дуже витонченим, але водночас яскравим, епатажним і точно у стилі Керрі Брендшоу. Італійський бренд вперше представив цю сукню під час показу весна-літо 2019 у межах Паризького тижня моди.

Valentino Spring Summer 2019, Paris Fashion Week / Getty Images

Образ костюмери серіалу доповнили яскраво-рожевими рукавичками, високою зачіскою, а також оригінальною сумкою "Ейфелева вежа" від бренду Timmy Woods. Проте сумка не новинка, адже вперше нам її показали у повнометражному фільмі "Секс і місто" 2007 року.

Сара Джессіка Паркер у 2007 році / Getty Images

Читайте також: