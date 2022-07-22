Ідеальний лук для прогулянки: модель Сару Сампайо сфотографували з домашнім улюбленцем

Модель святкувала 21 липня день народження.
Португальська модель Сара Сампайо продемонструвала гарний літній образ у світло-жовтій сукні на зав'язках. Вбрання було виконане в дрібні квіти, а поєднала вона його з жовтими ляпанцями та сумкою на довгому ремінці. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та легким укладанням.
У цьому образі модель та колишнього "ангела" білизняного бренду Victoria's Secret сфотографували на прогулянці з її собакою.
Також після прогулянки модель вирушила на вечірку, де продемонструвала дуже ніжний образ у блакитній сукні.
Того дня, 21 липня, вона відсвяткувала свій день народження. Сарі виповнився 31 рік і під час заходу її ефектно привітали шматочком торта.
Також у Instagram дівчина поділилася домашнім фото, на якому позувала на ліжку. Вона була оголена і сиділа в трохи неприбраній кімнаті, але явно була дуже щасливою.
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