Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ідеальний осінній лук: вчимося у Кеті Голмс, як стилізувати водолазку

Ідеальний осінній лук: вчимося у Кеті Голмс, як стилізувати водолазку

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Акторка опинилася під прицілом фотографів у Нью-Йорку.

Колишня дружина Тома Круза не завжди вибирає вдалі вбрання, адже всі ми пам'ятаємо її синій атласний топ-сукню на заході, проте вона чудово вміє підбирати стильний одяг для прогулянок містом, що вкотре довела. Зірку помітили на вулиці у Нью-Йорку, коли вона йшла у своїх справах.

Голмс одягла ідеальне осіннє вбрання, адже поєднала широкі трендові джинси з бежевою тонкою водолазкою. Також акторка підібрала до цього вбрання класичне коротке пальто з широким коміром, яке носила розстебнутим.

Взула вона прості та зручні чорні лофери, практично відмовилася від прикрас, зробила легкий макіяж та просто розпустила волосся.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Сумку до образу Кеті також вирішила не брати. Хоча в колекції акторки є досить незвичайний аксесуар — іменна сумка-шоппер від бренду Lands' End. Нещодавно з цим аксесуаром її заскочили папараці.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Учительський "Оскар": 5 жовтня Україна дізнається ім'я педагога року

Учительський "Оскар": 5 жовтня Україна дізнається ім'я педагога року

Повʼязані теми:

Наступна публікація