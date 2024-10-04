Ідеальний осінній лук: вчимося у Кеті Голмс, як стилізувати водолазку

Акторка опинилася під прицілом фотографів у Нью-Йорку.
Колишня дружина Тома Круза не завжди вибирає вдалі вбрання, адже всі ми пам'ятаємо її синій атласний топ-сукню на заході, проте вона чудово вміє підбирати стильний одяг для прогулянок містом, що вкотре довела. Зірку помітили на вулиці у Нью-Йорку, коли вона йшла у своїх справах.
Голмс одягла ідеальне осіннє вбрання, адже поєднала широкі трендові джинси з бежевою тонкою водолазкою. Також акторка підібрала до цього вбрання класичне коротке пальто з широким коміром, яке носила розстебнутим.
Взула вона прості та зручні чорні лофери, практично відмовилася від прикрас, зробила легкий макіяж та просто розпустила волосся.
Сумку до образу Кеті також вирішила не брати. Хоча в колекції акторки є досить незвичайний аксесуар — іменна сумка-шоппер від бренду Lands' End. Нещодавно з цим аксесуаром її заскочили папараці.
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