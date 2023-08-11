Ідеальний "полуничний" макіяж на літо: майстерклас від моделі Гейлі Бібер

Це легкий і ніжний макіяж, який зробить шкіру більш сяйною та свіжою.
Поки в Мережі всі обговорюють вагітна Гейлі Бібер чи це просто чергова невдала плітка, дружина Джастіна Бібера продовжує вести свій блог. Модель і засновниця косметичного бренду опублікувала в TikTok відео, в якому показала покроковий процес, для досягнення "полуничного макіяжу" чи сяйної шкіри з ягідним відтінком і штучним ластовинням, що нагадує насіння полуниці.
Відео зірки стало вірусним і його наразі переглянули понад 10 мільйонів разів.
Звичайно ж у ролику Гейлі нанесла кілька продуктів по догляду за шкірою від свого косметичного бренду Rhode Skin, але також скористалася й іншими продуктами: нанесла кремовий бронзатор Tom Ford на верхню частину вилиць і лоб, легкий консилер, змішала два відтінки кремових рум'ян і додала зверху хайлайтер персикового відтінку. На очах вона намалювала тонкі стрілки і нафарбувала вії тушшю, губи обвела олівцем і додала трохи блиску.
@haileybieber
Everday Strawberry Makeup♬ Echos in My Mind (Lofi) — Muspace Lofi
Також результат вона показала у Instagram.
Читайте також:
- Латте-макіяж: що це і чому по ньому всі божеволіють
- Літній догляд за волоссям: як зволожувати, захищати та живити
- Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення