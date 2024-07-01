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Ідеально на літо: німецька модель Тоні Гаррн з'явилася на вулиці у напівпрозорій сукні

Ідеально на літо: німецька модель Тоні Гаррн з'явилася на вулиці у напівпрозорій сукні

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Вона підкреслювала фігуру та демонструвала спідню білизну.

Німецька топмодель Тоні Гаррн потрапила під приціл папараці у Парижі, коли йшла до свого автомобіля. Вигляд вона мала ефектний та стильний, а з огляду на спекотну погоду – її вбрання було ще й практичним.

Тоні з'явилася в довгій сукні від Mesh без рукавів та із трохи прозорої тканини. Спереду її прикрашав принт із великими літерами.

Образ модель доповнила сумкою Saddle від Dior та босоніжками на підборах.

Тоні Гаррн / © Getty Images
Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Також кадрами у цьому вбранні вона поділилася у Instagram. Тоні позувала на тлі Ейфелевої вежі.

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