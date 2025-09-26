Ідеальний осінній образ із лоферами: Кеті Голмс показала, як стильно одягнутися для прогулянки

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс, яка вже давно має негласний статус головної модниці Нью-Йорка, знову показала майстерклас. 46-річна зірка вийшла на прогулянку містом у теплий осінній день і показала, як мати стильний і невимушений вигляд.

Кеті поєднала теплий базовий коричневий светр з кашеміру без принтів, логотипів чи декору, з чорною спідницею довжини міді. Щоб надати образу розслабленості і трохи недбалості, вона заправила один край светра в спідницю. Але головними в цьому луку були аксесуари, на які особливо потрібно звернути увагу.

Кеті Голмс / © Getty Images

Голмс носила стильні лофери Franco Sarto, з коричневої лакованої шкіри, які, за прогнозами, стануть одним з головних взуттєвих трендів цієї осені, у поєднанні з чорними шкарпетками та сумкою Fendi Baguette — культовою моделлю, що не раз з’являлась у серіалі «Секс і місто». Волосся акторка зібрала у високий хвіст і завершила лук сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що раніше модниця продемонструвала аж три нові луки, в яких показала, як носити: джинси і жакет, тренч і балетки, а також теплий светр і вільні штани.