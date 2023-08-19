Жінка-легенда: 10 фактів з життя Коко Шанель

Сьогодні виповнюється 140 років від дня народження французької дизайнерки, яка мала вплив на європейську моду ХХ століття.

Ця легендарна жінка - Габріель Бонер Шанель (її справжнє ім'я), здійснила справжній переворот в індустрії моди. Вона відкрила світові маленьку чорну сукню, парфюм Chanel № 5, сумку 2.55, твідовий костюм, брошки-камелії і короткі стрижки.

Народилася Коко у французькому місті Сомюре. Її мати померла під час пологів. А Коли Шанель було 12 років, її з чотирма братами і сестрами покинув батько. Деякий час вони проживали в притулку.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

У 18 років дівчина працювала продавчинею в магазині одягу, а у вільний час співала в кабаре з піснями Ko Ko Ri Ko та Qui qu'a vu Coco, від яких і отримала собі прізвисько на все життя Коко.

У Шанель було цікаве хобі - створювати дамські капелюшки. 1910 року вона відкрила магазин капелюхів в Парижі. Її творіння завоювали серця багатьох парижанок.

У Коко був роман із німецьким офіцером, який допоміг звільнити її племінника з фашистського полону. За своє кохання їй довелося заплатити ув'язненням і видворенням з Франції. На цілих 14 років їй довелося забути про індустрію моди.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

1921 року Коко представила аромат Chanel №5. Це були перші в світі парфуми, що містять у величезній кількості синтетичні речовини і альдегіди. Запах був стійкий і тримався дуже довго.

Chanel №5 / Фото: Associated Press

Ідея випустити сумочку Chanel 2.55 - прямокутну невеликого розміру з довгим ланцюжком - прийшла до Коко тому, що вона весь час губила свої ридикюлі. І 1955 року світ побачив сумку Chanel 2.55, яку можна було повісити на плече і цим самим звільнити руки.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

Габріель ввела моду на біжутерію і перли. Вона вважала, що елегантні прикраси пасують до будь-якого одягу. "Перли завжди праві", - говорила дизайнерка.

Коко створила жіночий твідовий костюм, який став втіленням розкоші і елегантності. До того з твіду і джерсі шили винятково чоловічі костюми.

Фото: Associated Press

Ще Шанель ввела в моду засмагу, оскільки і сама любила засмагати. Крім того, вона почала носити тільняшки, які часто з'являлися в її колекціях.

Коли Габріель виповнилося 71 рік, вона повернулася до світу моди, представивши нову колекцію. І тільки через три сезони знамениті жінки стали постійними гостями її показів. Вона стала одягати таких відомих зірок, як Одрі Гепберн, Ліз Тейлор і першу леді Америки Джекі Кеннеді.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

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