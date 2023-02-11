Іменинниця дня: 10 цікавих фактів із життя Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон - одна з найпопулярніших, красивих і сексуальних акторок сучасності, яка підкорила мільйони шанувальників своєю безпосередністю та чарівністю. Еністон - ікона стилю 90-х, еталон краси та приклад для наслідування, адже вона завдяки здоровому способу життя має неперевершений вигляд.

Дженіфер Еністон / Фото: Getty Images

На честь дня народження Дженніфер давайте згадаємо найцікавіші факти з її біографії.

Народилася Дженніфер у сім'ї акторів Джона Еністона та Ненсі Доу. Батько акторки за походженням грек, тож у спадок їй дістався класичний грецький ніс, який вона виправила.

У це мало віриться, але, перш ніж Дженніфер стала акторкою, вона підробляла кур'єркою і займалася телефонним маркетингом.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Знаменитою Еністон стала після виходу 1994 року серіалу "Друзі", в якому вона зіграла Рейчел Грін. Ця героїня завоювала найбільшу кількість симпатій. В останніх двох сезонах Дженніфер отримувала зарплатню 1 мільйон доларів за серію, була п'ять разів номінована на "Еммі", здобула перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі", а 2003 року була нагороджена премією "Золотий глобус". До серіалу "Друзі" вона знімалася у серіальних епізодах та одній картині жахів "Лепрекон".

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Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Еністон зустрічалася з музикантом Адамом Дьюріцем та актором Тейтом Донованом. 2000 року вона вийшла заміж за Бреда Пітта, а через п'ять років спільного життя вони розлучилися. Також Дженніфер зустрічалася з актором Джастіном Теру, з яким познайомилася на знімальному майданчику фільму "Жага мандрівок", однак пара розбіглася.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

У Дженніфер були погані стосунки з матір'ю. Акторка зізналася, що в дитинстві Ненсі Доу була дуже суворою та вимогливою до неї. "Її критичне ставлення до мене більше скидалося на шизофренію. Від самого дитинства Ненсі говорила мені, що я невдячне чудовисько, негарна, товста, незграбна. ''У тебе занадто маленькі і близько посаджені очі, надто велике обличчя і жахливий батьковий рот", - ось і все, що я від неї колись чула", - розповіла в одному з інтерв'ю акторка.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Найкращою подругою Джен на екрані та в житті є Кортні Кокс (виконавиця ролі Моніки у серіалі "Друзі"). Еністон хрестила дочку Кортні - Коко.

Дженніфер має одне татуювання на стопі із зображенням слова Norman - імені улюбленого пса акторки, якого не стало 2011 року.

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Акторка - пристрасна прихильниця йоги. Вона займається нею 4 рази на тиждень. В одному з інтерв'ю Дженніфер зізналася, що саме завдяки цій філософії вона завжди перебуває у чудовій формі.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Волосся Еністон стало її візитівкою. Відому "зачіску Рейчел" копіювали жінки з всього світу. Акторка витрачає чимало грошей та часу для догляду за ними.

Джен дуже любить малювати аквареллю, і це у неї виходить непогано. А ще акторка захоплюється антикваріатом.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

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