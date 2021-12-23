Іменинниця дня: 5 ефектних образів Анни Добриднєової

Ми вирішили згадати найкращі аутфіти співачки, в яких вона з'являлася на різних зніманнях або концертах.

Сьогодні, 23 грудня, у талановитої співачки Анни Добриднєвої день народження. Вітаємо артистку та пропонуємо згадати її найефектніші образи за минулий рік.

У Анни - чудове почуття стилю. Що співачка не одягла б, вона у всьому має чудовий вигляд.

В одній із фотосесій Добриднєва постала у рожевій пишній, довгій сукні з оборками та оголеними плечима. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Анна Добриднєва/Фото Тетяни Бундзіло

В іншому фотосеті знаменитість позувала у блискучому боді з сексуальним декольте, з-під якого визирав такий самий бюстгальтер, та лакованих ботфортах. Гламурності аутфіту додала червона помада.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

У кліпі на трек "Под эндорфином" Анна продемонструвала образ у чорному жакеті-сукні з блискучою торочкою на рукавах та широким поясом на талії, а також у лакованих ботфортах.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

У цій же відеороботі красуня похизувалася ще й гламурним луком. Він складався з блискучого боді з сексуальним декольте та екстравагантних штанів, які прикріплялись до чорного широкого поясу.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

Під час відпочинку в Єгипті Добриднєва влаштувала собі фотосесію на пляжі у трав'яній сукні максі від української дизайнерки Анастасії Іванової. Образ вона доповнила елегантними прикрасами.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

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