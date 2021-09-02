Іменинниця дня: 55-річна Сальма Гаєк показала струнку фігуру у купальнику

Акторка у свій день народження продемонструвала фігуру у купальнику.

Сьогодні, 2 вересня, Сальма Гаєк святкує свій ювілей — їй виповнилося 55 років. З цього приводу акторка опублікувала в Instagram знімок з відпочинку.

На ньому Сальма зазнімкована у морі на тлі пальм. Одягнена вона у суцільний синій купальник, який чудово сидить на її стрункій фігурі. А її пишний бюст навіть трішки визирає з боків з-під купальника.

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

У зірки розпущене волосся, а на обличчі - відсутній макіяж та зморшки. Вона має чудовий вигляд.

"Із 55-річчям мене! З нетерпінням чекаю на нові пригоди #вдячна", — підписала фото Гаєк.

Вітаємо акторку з ювілеєм!

Раніше Сальма показала архівне фото в ефектному образі lady in red. На ній була обтисла сукня на тонких бретельках, з мереживними вставками і сексуальним декольте.

Читайте також: У сукні з ефектним декольте і паєтками: Сальма Гаєк з'явилася в Каннах

Сальма Гаєк в купальниках (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання