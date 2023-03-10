Іменинниця дня: 7 цікавих фактів із життя Шерон Стоун

Американській акторці, продюсці та ексмоделі виповнилося сьогодні 65 років.

На честь дня народження однієї з найхаризматичніших та найкрасивіших кінозірок Голлівуду Шерон Стоун пропонуємо вам згадати деякі факти з її життя.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Стоун вважають найрозумнішою голлівудською акторкою. Її IQ складає рекордні 154 бали, як у Альберта Ейнштейна.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Стати акторкою у 34 роки Стоун допоміг випадок. Вона опинилася у приміщенні, де відбувався кастинг у фільм Вуді Аллена "Спогади про зоряний пил". Вона уважно спостерігала за процесом, коли її покликали: "А Вас пан Аллен просить залишитися". Тоді вона зідіграла незначну дебютну роль.

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Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Успішною для Шерон стала роль Кетрін Трамелл у картині "Основний інстинкт", від якої раніше відмовилися Джулія Робертс, Мег Раян та Мішель Пфайффер.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Стоун страждає на цукровий діабет та астму. 2001 року їй поставили діагноз "аневризма судин головного мозку" (внутрішньомозковий крововилив), від чого вона ледь не померла. 2 жовтня 2001 року в акторки стався інсульт, який спричинив стан клінічної смерті.

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Шерон три роки була одружена зі сценаристом і продюсером Майклом Грінбургом. Потім вона вийшла заміж за віцепрезидента та редактора газети "Сан-Франциско Екзімінер" Філа Бронштейна, з яким розлучилася 2004 року.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Акторка не має власних дітей. Вона виховує трьох названих хлопчиків. Перш ніж Стоун стала матір'ю, вона мала кілька викиднів.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Ходили чутки, що Шерон крутила роман із Леонардо Ді Капріо. 1995 року саме вона ініціювала його участь у фільмі "Швидкий та мертвий". Кажуть, акторка тоді заплатила гонорар Лео.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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