Іменинниця дня: 7 цікавих фактів із життя Шерон Стоун

Американській акторці, продюсці та ексмоделі виповнилося сьогодні 65 років.
На честь дня народження однієї з найхаризматичніших та найкрасивіших кінозірок Голлівуду Шерон Стоун пропонуємо вам згадати деякі факти з її життя.
Стоун вважають найрозумнішою голлівудською акторкою. Її IQ складає рекордні 154 бали, як у Альберта Ейнштейна.
Стати акторкою у 34 роки Стоун допоміг випадок. Вона опинилася у приміщенні, де відбувався кастинг у фільм Вуді Аллена "Спогади про зоряний пил". Вона уважно спостерігала за процесом, коли її покликали: "А Вас пан Аллен просить залишитися". Тоді вона зідіграла незначну дебютну роль.
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Успішною для Шерон стала роль Кетрін Трамелл у картині "Основний інстинкт", від якої раніше відмовилися Джулія Робертс, Мег Раян та Мішель Пфайффер.
Стоун страждає на цукровий діабет та астму. 2001 року їй поставили діагноз "аневризма судин головного мозку" (внутрішньомозковий крововилив), від чого вона ледь не померла. 2 жовтня 2001 року в акторки стався інсульт, який спричинив стан клінічної смерті.
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Шерон три роки була одружена зі сценаристом і продюсером Майклом Грінбургом. Потім вона вийшла заміж за віцепрезидента та редактора газети "Сан-Франциско Екзімінер" Філа Бронштейна, з яким розлучилася 2004 року.
Акторка не має власних дітей. Вона виховує трьох названих хлопчиків. Перш ніж Стоун стала матір'ю, вона мала кілька викиднів.
Ходили чутки, що Шерон крутила роман із Леонардо Ді Капріо. 1995 року саме вона ініціювала його участь у фільмі "Швидкий та мертвий". Кажуть, акторка тоді заплатила гонорар Лео.
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