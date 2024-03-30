Іменинниця дня: десять екстравагантних образів Селін Діон

Селін Діон народилася в багатодітній родині в провінції Квебек. Відомою стала ще в підлітковому віці, завдяки тому, що її майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.

Селін познайомилася зі своїм чоловіком і менеджером Рене Анжелілом 1980 року, коли їй було 12, а йому 38, коли вона і її мати надіслали йому демозапис пісні, яку написали.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Міжнародне визнання Селін Діон вперше отримала у 1980-х роках, посівши 3-є місце на Музичному Фестивалі Yamaha в Токіо 1982 року і перемігши на Євробаченні 1988, де вона представляла Швейцарію.

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Завдяки своєму чоловікові вона домоглася світової слави, ставши однією з найуспішніших виконавиць в історії попмузики. Однак на піку популярності 1999 року оголосила про перерву в кар'єрі для того, щоб завести родину і проводити час зі своїм чоловіком, у якого був діагностований рак, а повернулася в музику 2002 року. Після смерті Рене 2016 року Селін продовжила працювати, а світ дізнався про Діон не тільки як про прекрасну артистку, але і як про велику прихильницю моди.

Світські виходи Селін Діон завжди привертають увагу. Селін любить яскраве вбрання, наприклад, в сукні з пишною асиметричною рожевою спідницею з квітковим принтом від Oscar de la Renta, вартість якої становило 8900 доларів, вона сяяла на вулицях Нью-Йорка.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Сміливо артистка носить луки кольору фуксії. Перед камерами співачка зовсім недавно з'являлася в костюмі, який складався з блузки, плісованої спідниці зі сріблястим ремінцем, штанів кльош і жакета. Ще й сумочку кольору фуксії співачка взяла з собою.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Також Діон легко може вийти на вулиці в мініатюрному вбранні, любить високі чоботи на підборах і головні убори. Це вбрання з принтом "пепіта" складалося з сукні-кейпу з коричневим поясом на талії і капелюха, оздобленого пір'ям. Селін знову сяяла перед папараці.

Селін Діон / Фото: Getty Images

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А як вам подобається вбрання з осінньо-зимової колекції 2020 бренду Moncler x Richard Quinn? Біле пальто з квітковою аплікацією, білу водолазку і колготи до тону Діон доповнила білими туфлями-човниками і маленькою білою сумкою на золотій металевій ручці. А також сонцезахисними окулярами-"лисичками" і сережками-гвіздками з діамантами. Вийшло дуже ефектно.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Мінісукню з пір'ям на подолі Селін одягла на показ Valentino. Сукня була від Будинку Valentino, вартістю 10 тисяч доларів. До неї співачка підібрала босоніжки у відтінку металік на високих підборах і сережки-висячки з золотим камінням.

Селін Діон / Фото: Getty Images

А ще зірка охоче носить мініспідниці яскравих відтінків у поєднанні з коротким жакетом і цікавим кольоровим взуттям.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Червоні доріжки - ще один привід блиснути екстравагантним луком. Як вам такий блискучий вечірній образ з глибоким декольте і високим розрізом практично до трусів? А чого вартий головний убір! Дуже ефектно.

Селін Діон / Фото: Associated Press

Жакети Селі взагалі дуже любить і вдало їх комбінує не тільки з міні, але і з максісукнями. І завжди велику увагу вона приділяє аксесуарам.

Селін Діон / Фото: Getty Images

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Ну як же без пальта? У цьому образі від Valentino Селін з'явилася на сцені "Греммі", а стилізував його знаменитий Ло Роуч.

Селін Діон / Фото: Getty Images

А ось в аутфіт із джинсами та підборами вона також вирішила додати ефектне пальто. У цьому луку вона мала королівський вигляд.

Селін Діон / Фото: Getty Images