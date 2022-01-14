Іменинниця дня: дружина головного героя "Холостяка-10" Макса Михайлюка показала стильний образ

Даша Хлистун привітала себе із днем народження новим фото у соцмережі.

Сьогодні, 14 січня, дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — відзначає свій день народження. Їй виповнилося 26 років.

Привітати модель вирішила себе в Instagram, опублікувавши знімок із професійної фотосесії. На ньому Хлистун зазнімкована у чорному вбранні з вишитим світлим візерунком. Волосся її було ідеально рівно укладене. На обличчі – макіяж із акцентом на очах. Шию манекенниця прикрасила кулоном на тонкому ланцюжку.

"26, але у душі досі 18, нехай так буде завжди", — написала під фото Даша.

Вітаємо модель з днем народження та чекаємо від неї на нові цікаві знімки.

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