Їй сьогодні 50: ефектні образи Пенелопи Крус

Сьогодні, 28 квітня, Пенелопі Крус виповнилося 50 років. Вітаємо зірку з днем народження і пропонуємо пригадати її найкращі світські виходи.

Пенелопа завжди славилася своїм чудовим почуттям стилю. Для світських виходів вона завжди підбирає елегантні вишукані аутфіти. Коли Крус з'являється на червоній доріжці, увага всіх переключається тільки на неї.

Пенелопа була останньою музою покійного Карла Лагерфельда. Тому вона дуже любить образи від Chanel.

На церемонії "Оскар" 2020 року актриса з'явилася у чорній сукні Chanel з білим бантом на грудях і пишною асиметричною спідницею з подолом з тюлю. Тонку талію Пенелопи прикрашав перлинний пояс, а із взуття вона обрала туфлі чорного кольору з закритими носками і високою шпилькою.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Насмілюється зірка носити сукні і довжини міні, котрі прекрасно підкреслюють її стрункі ноги. На показі Chanel's Metiers d'art у Парижі вона з'явилася перед фотографами у чорній короткій сукні Chanel з воланами, пишною спідницею цікавої фактури і пікантним декольте. Своє вбрання Пенелопа поєднала з чорними босоніжками на високих підборах, металевим поясом на талії і маленьким чорним клатчем, розшитим перлинами.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

На прем'єрному показі фільму "Долор і Глорія" в кінотеатрі "Капітолій" в Мадриді Крус продемонструвала вишуканий ніжний аутфіт у білій сукні з блискучим верхом і довгою спідницею, під якою навіть не видно було її взуття. Вона зробила гарне хвилясте укладання, одягла сережки з дорогоцінним камінням і каблучку.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Дуже елегантний вигляд Крус може мати у жакеті. На церемонії вручення премій Feroz Awards-2020 в Мадриді акторка продемонструвала лук, який складався з чорно-білого короткого жакета з паєтками і без коміра і чорної максіспідниці з пишним подолом. В руках зірка тримала невеликий чорний клатч, а у вухах у неї були невеликі сережки з камінням.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

На британській прем'єрі фільму "Біль і слава" в Лондоні Пенелопа сяяла у розкішній вечірній сукні з кутюрної колекції Ralph & Russo, інкрустованій камінням, і з білим пір'ям. Головний акцент у вбранні був на відвертому декольте. Свій лук красуня доповнила босоніжками у відтінку металік на високих підборах і клатчем в тон. Волосся Крус зібрала у вечірню зачіску, а на обличчя нанесла макіяж в природних відтінках. Вона мала приголомшливий вигляд.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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