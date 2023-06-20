Іменинниця дня: факти з життя та 10 ефектних образів Ніколь Кідман

Сьогодні акторка святкує день народження.
Одній із найкрасивіших і найчарівніших акторок сьогодні виповнилося 56 років.
Вона стала першою австралійською акторкою, яка отримала премію "Оскар", за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години". Також Ніколь отримала премії "Золотий глобус", BAFTA, "Сатурн" та приз "Срібний ведмідь".
Із чотирьох років вона займалася балетом. Потім дівчинка продовжила навчатися у жіночій середній школі Північного Сіднея, але покинула навчання через хворобу її матері (рак грудей). Ніколь присвятила себе сімейним турботам.
Перша роль Кідман була у 15 років — у римейку класичного австралійського фільму "Різдво в лісі" (1982).
Найвідоміші фільми та серіали за її участю: "Біллі Батгейт", "Мулен Руж!", "Холодна гора", "Народження", "Газетник", "Гемінгвей та Ґеллгорн", "Принцеса Монако" та "Лев".
2005 року Ніколь стала обличчям легендарних парфумів Chanel №5. Це найдорожча реклама у світі – її бюджет становив 44 мільйони доларів. Гонорар акторки становив 3,71 мільйона доларів.
Першу дитину – доньку Санді Роуз – Кідман народила у 41 рік – 2008 року, від чоловіка Кіта Урбана. Щоб це сталося, акторка пройшла тривалий курс лікування від безпліддя.
До цього часу вона виховувала двох названих дітей із її першим чоловіком Томом Крузом.
У шлюбі з Урбаном у них з'явилася ще одна дочка Фейс, яку виносила сурогатна мати.
Кажуть, Ніколь допоміг завагітніти водоспад, який, за повір'ям, відповідає за плодючість. Тільки після того, як вона там скупалася змогла завагітніти. І це для Кідман стало найбільшим щастям, адже як вона якось сказала, жодна роль чи кінопремія не принесла стільки щастя, стільки приносять їй її діти.
Кідман є не лише талановитою акторкою, а й гарною стрункою жінкою. Кожна її поява на червоній доріжці приголомшує, адже вона знає, що треба одягнути, щоб бути на висоті. Пропонуємо вам оцінити найефектніші образи зірки.
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