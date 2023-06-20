Іменинниця дня: факти з життя та 10 ефектних образів Ніколь Кідман

Одній із найкрасивіших і найчарівніших акторок сьогодні виповнилося 56 років.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Вона стала першою австралійською акторкою, яка отримала премію "Оскар", за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години". Також Ніколь отримала премії "Золотий глобус", BAFTA, "Сатурн" та приз "Срібний ведмідь".

Із чотирьох років вона займалася балетом. Потім дівчинка продовжила навчатися у жіночій середній школі Північного Сіднея, але покинула навчання через хворобу її матері (рак грудей). Ніколь присвятила себе сімейним турботам.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Перша роль Кідман була у 15 років — у римейку класичного австралійського фільму "Різдво в лісі" (1982).

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Найвідоміші фільми та серіали за її участю: "Біллі Батгейт", "Мулен Руж!", "Холодна гора", "Народження", "Газетник", "Гемінгвей та Ґеллгорн", "Принцеса Монако" та "Лев".

2005 року Ніколь стала обличчям легендарних парфумів Chanel №5. Це найдорожча реклама у світі – її бюджет становив 44 мільйони доларів. Гонорар акторки становив 3,71 мільйона доларів.

Першу дитину – доньку Санді Роуз – Кідман народила у 41 рік – 2008 року, від чоловіка Кіта Урбана. Щоб це сталося, акторка пройшла тривалий курс лікування від безпліддя.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / Фото: Getty Images

До цього часу вона виховувала двох названих дітей із її першим чоловіком Томом Крузом.

Ніколь Кідман і Том Круз, 1997 рік / Фото: Getty Images

У шлюбі з Урбаном у них з'явилася ще одна дочка Фейс, яку виносила сурогатна мати.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / Фото: Getty Images

Кажуть, Ніколь допоміг завагітніти водоспад, який, за повір'ям, відповідає за плодючість. Тільки після того, як вона там скупалася змогла завагітніти. І це для Кідман стало найбільшим щастям, адже як вона якось сказала, жодна роль чи кінопремія не принесла стільки щастя, стільки приносять їй її діти.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Кідман є не лише талановитою акторкою, а й гарною стрункою жінкою. Кожна її поява на червоній доріжці приголомшує, адже вона знає, що треба одягнути, щоб бути на висоті. Пропонуємо вам оцінити найефектніші образи зірки.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман із чоловіком / Фото: Getty Images

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