Іменинниця дня: "Холостячка" Злата Огнєвіч сфотографувалася з ящіркою в Африці

Артистка святкує сьогодні своє 36-річчя.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – не змусила шанувальників в Instagram довго чекати на нові фото з її африканського відпочинку.

Співачка опублікувала сьогодні, 12 січня, у свій день народження серію світлин зі своєї подорожі до Танзанії. Вона сфотографувалася на тлі водоспаду, а також із ящіркою на собі.

(щоб подивитися на інші фото, гортайте вправо)

Злата також в честь дня народження написала собі послання:

"Дівчинко моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою ЖИТТЯ.

Грай, створюй свої правила і частіше змінюй їх, коли перейдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок КОЖНОЇ людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю.

Згадай, про що так сильно мріяла у дитинстві та втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато ще є версій тебе, обирай будь-яку і живи! Життя надто прекрасне, щоб проводити його в темряві та смутку, лети на СВІТЛО! Неосяжний світ належить Тобі, а ти – належиш світові, зараз і назавжди”.

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