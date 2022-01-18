Іменинниця дня: Катерина Кухар продемонструвала ніжний образ з оголеними плечима та квітами у волоссі

Прима-балерина національної опери України святкує ювілей.
Сьогодні, 18 січня, українська прима-балерина Катерина Кухар святкує свій день народження. Їй виповнилося 40.
Прима привітала себе в Instagram, опублікувавши професійні знімки авторства Оксани Шевчук.
Позувала Катерина з оголеними плечима, демонструючи витончені ключиці. Руками вона прикривала декольте. На її обличчі був ніжний макіяж. Голову прикрашав вінок із блакитно-фіолетових квітів. Кухар мала ніжний і тендітний вигляд.
"Ну, привіт, 40! Не такі ви й страшні", - підписала фото балерина.
Раніше Катерина показала пікантне фото, на якому вона позувала, лежачи в ліжку. Одягнена балерина була у персикову нічну сорочку з чорним мереживом у зоні декольте. Вона мала дуже сексуальне декольте.
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