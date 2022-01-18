Іменинниця дня: Катерина Кухар продемонструвала ніжний образ з оголеними плечима та квітами у волоссі

Іменинниця дня: Катерина Кухар продемонструвала ніжний образ з оголеними плечима та квітами у волоссі

Прима-балерина національної опери України святкує ювілей.

Сьогодні, 18 січня, українська прима-балерина Катерина Кухар святкує свій день народження. Їй виповнилося 40.

Прима привітала себе в Instagram, опублікувавши професійні знімки авторства Оксани Шевчук.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Позувала Катерина з оголеними плечима, демонструючи витончені ключиці. Руками вона прикривала декольте. На її обличчі був ніжний макіяж. Голову прикрашав вінок із блакитно-фіолетових квітів. Кухар мала ніжний і тендітний вигляд.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

"Ну, привіт, 40! Не такі ви й страшні", - підписала фото балерина.

Раніше Катерина показала пікантне фото, на якому вона позувала, лежачи в ліжку. Одягнена балерина була у персикову нічну сорочку з чорним мереживом у зоні декольте. Вона мала дуже сексуальне декольте.

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