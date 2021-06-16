Іменинниця дня: Соломія Вітвіцька у романтичній сукні позувала на тлі гір

Ведуча ТСН святкує своє 41-річчя.

Сьогодні, 16 червня, Соломія Вітвіцька святкує свій день народження. З цієї нагоди вона опублікувала в Instagram цікаві світлини зі своєї поїздки до гір та річки.

Соломія Вітвіцька/Фото Тетяни Бундзило

Одягнена Соля була у романтичну червоно-теракотову сукню з поясом та пікантним вирізом в зоні декольте.

Соломія Вітвіцька/Фото Тетяни Бундзило

Волосся вона розпустила, защепивши на них шпильки з камінням, зробила макіяж з акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха екстравагантними сережками.

Соломія Вітвіцька/Фото Тетяни Бундзило

Соломія Вітвіцька/Фото Тетяни Бундзило

"Люблю людей і життя. Далі буде… З ночі отримую ваші вітання!!! Щаслива! Дякуюююю, що ви є!!!" – написала під знімками Вітвіцька.

Соломію привітали у коментарях її зіркові друзі та колеги:

Світлана Тарабарова: "Моя Соля, як я хочу тебе обійняти. Дякую, що ти у нас є", Ольга Сумська: "Розкішна і неповторна Сол, вітаємо сердечно! Бути добру!", Алла Мазур: "Солечко! Як поряд з тобою сонячно і затишно - видно навіть на цих фото. Нехай і далі твоя світла енергія притягує до тебе щирих людей і яскраві події. З днем народження!", Руслан Сенічкін: "Многая літа, Соломіє, і доброго року".

Щиро вітаємо Соломію з днем народження та із нетерпінням чекаємо на світлини із святкування.

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