Іменинник дня: маловідомі факти про Олександра Стоянова

Сьогодні, 10 червня, свій день народження святкує прем'єр балету Національної опери України Олександр Стоянов.

Азартний, з яскравою індивідуальністю, з непростою долею, характером, але унікальними фізичними балетними даними. Його неймовірний талант і фізичні дані дозволяють йому ставити рекорди у балеті і, як наслідок, високі гонорари за участь у виставах на світових сценах, де він танцює найкращі партії. Його стрибки називають Стояновськими, адже він приземляється тихо, а стрибає до небес так легко, ніби без особливих зусиль.

Олександр Стоянов

Сьогодні йому 34, і він вже поєднує професію артиста з продюсуванням, створює нові постановки, організовує гастролі в Україні та за її межами, він став потужним двигуном прогресу в українському балеті.

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

Ми підготували 7 маловідомих фактів про Олександра Стоянова:

1. Олександр виріс у багатодітній родині, у його батьків 4 дітей. Саша друга дитина.

2. Одного разу у 10 років він з сестрою Оленою програв всі гроші в азартні ігри, які заробляли вони близько пів року, збирали виноград і продавали бабусям на ринку, перепродавали якісь речі... А програли в ігрових автоматах за лічені секунди все, що було нажито непосильною працею. "Після цього випадку в азартних іграх я не беру участь, навіть будучи в казино Las Vegas, я не витратив ні долара", — розповів Стоянов.

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

3. Танцював на висоті 5 тисяч метрів. "Одного разу в Латинській Америці ми танцювали на висоті майже 5 тисяч метрів, — згадує Стоянов. — Де не те що танцювати, дихати було складно. За лаштунками кожному артистові давали кисневі балони з масками. Після першого номера ми відчули їхню необхідність".

4. Вважає своєю доленосною роллю партію Лускунчика в однойменному балеті. З цієї партії він розпочав свій дебют, а також саме в цьому спектаклі його поставили в пару з Катериною Кухар, яка стала його партнеркою не тільки на сцені, а й у житті. Зараз вони разом виховують двох дітей — Тіму і Настю. Тепер є партії, які він танцює тільки зі своєю дружиною Катериною, наприклад, Ромео у виставі "Ромео і Джульєтта".

Олександр Стоянов

5. Є сірим кардиналом, який успішно переманює найкращі балетні кадри з-за кордону до України. На запрошення Олександра Стоянова американські артисти емігрували до України.

Протягом довгого періоду з України виїжджали багато артистів балету в пошуках кращого життя на Заході. І ось вперше за всю історію незалежної України артисти зі світовим ім'ям переїхали до України. Стоянов запросив працювати приму-балерину New York City Ballet і San Francisco Ballet Анну Софію Шеллер з США.

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

6. Дуже любить екстремальні види спорту, рибалку, полювання, походи за грибами, але найголовніше його захоплення — швидкість. "Все дитинство у мене були одні й ті самі подарунки: годинники і велосипеди. Більше мене нічого з подарунків не цікавило. Годинники витримували тиждень, оскільки я вів дуже активний спосіб життя, а велосипеди трохи довше. У 15 років я навіть примудрився розбити татове авто, двоє дверей і бампер, поки він був у відрядженні. Знаючи мою слабкість до авто, батьки цим користувалася. Для того щоб я не залишив балет в різний час вони мене мотивували придбанням різного транспортного засобу (сміється). Адже до балету мене віддали всупереч мого бажання, але за волею долі", — згадав Олександр.

Олександр Стоянов

7. Після закінчення Київського хореографічного училища його запрошували танцювати в Маріїнський театр, Новосибірський, Львівський, Донецький і Київський. За рекомендацією свого педагога Денисенко залишився в Національній опері. Були також пропозиції від Великого театру і Берлінської опери, але через те, що Катерина Кухар відмовилася з ним їхати в інший театр, залишився на Батьківщині. Ось і добре, що Катерина для України зберегла першокласного артиста, який тепер розвиває український балет.

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

Олександр Стоянов

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