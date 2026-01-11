Імоджен Путс у прозорій сукні, а Крістен Стюарт у сорочці та штанях: дівчата сходили на чаювання

Імоджен Путс та Крістен Стюарт / © Getty Images

Імоджен Путс знялася у головній ролі режисерського дебюту Крістен Стюарт — фільмі «Хронологія води» і тепер вони часто разом з’являються у світському суспільстві.

Крістен та Імоджен прибули до готелю Four Seasons Los Angeles у Беверлі-Гіллз на захід, що ознаменував старт нового сезону різних церемоній та премій в Америці.

Імоджен Путс і Крістен Стюарт / © Getty Images

35-річна Стюарт з’явилася на заході у короткій світлій сорочці та чорних штанях, які поєднувала з чорними грубими лоферами та металевим ланцюгом на шиї. У Крістен був легкий макіяж і скуйовджена зачіска.

36-річна Імоджен одягла чорну трикотажну сукню без бюстгальтера і чорні туфлі-човники, біляве волосся розпустила і уклала гарними локонами, а також зробила виразний макіяж з рожевими тінями на повіках.

Імоджен Путс і Крістен Стюарт / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Крістен Стюарт пройшлася у прозорій сукні вулицями Нью-Йорка і потрапила під приціли фотографів.