Імпланти в космосі: відомий хірург прокоментував можливі пластичні операції Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

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За зовнішністю 55-річної журналістки та акторки уважно стежать медіа та фахівці з естетичної медицини, які впевнені — природою тут не обійшлося.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Спеціально для ТСН.ua можливі пластичні операції Лорен прокоментував відомий пластичний хірург, заслужений лікар України — Дмитро Слоссер.

«Актуальні фото Санчес напередодні польоту в космос демонструють майже ідеальні риси обличчя з чітко окресленими лініями підборіддя та щелепи. Ймовірно вона коригувала форму носа, виконувала підтяжку нижньої частини обличчя», — коментує лікар.

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Лорен Санчес / © Associated Press

Хірург звертає увагу і на форму грудей журналістки. За його словами, вони змінились на світлинах різних років.

«Порівнюючи фото Лорен у більш молодшому віці і зараз, можна помітити збільшення об’єму грудей, що викликає припущення про можливу хірургічну корекцію», — додав Дмитро Слоссер.

Лорен Санчес / © Getty Images

Також звертає на себе увагу значне збільшення губ. Порівнюючи фото попередніх років, можна констатувати, що певні маніпуляції проводилися. Це також підтверджує і пластичний хірург: «Можу впевнено сказати, що губи Санчес збільшувала точно. Ймовірно їй в цьому допомогли косметологи, які збільшили обʼєм за допомогою філерів».

Лорен Санчес / © Associated Press

До речі, всі ці зміни відбулися напередодні її польоту у космос, який відбувся 14 квітня 2025 року. Деяких користувачів цікавило, як в умовах невагомості буде поводитися тіло, яке зазнало змін на столі пластичного хірурга? На це запитання відповів Дмитро Слоссер:

«Фактично туристи почали літати в космос нещодавно. Раніше це робили лише професіонали, які проходить багато етапів підготовки та ретельний відбір. Я сумніваюсь, що були тоді жінки з пластичними операціями. Зараз ми це можемо побачити реально, тому Санчес справді могла стати першою жінкою з пластичними операціями в космосі».

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Оскільки політ у космос з ймовірно встановленими імплантами грудей у Санчес був одним із перших, важливо зазначити і можливий вплив позаземних умов на них.

«Думаю, що сучасний літальний корабель такого типу, який був використаний для польоту жінок, точно обладнаний максимально наближено до земних умов. Фактично імплантати не мають деформуватися та й ми не побачили жодного негативного досвіду після повернення космічних туристок на Землю», — сказав лікар.

Сама Санчес не коментує жодних чуток, однак продовжує з’являтись на публіці у стильних образах, що лише посилює інтерес до її трансформацій.

Лорен Санчес / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Лорен Санчес вже показувала, як готується до подорожі у космос — з яскравим макіяжем, нарощеними віями та впевненим поглядом.