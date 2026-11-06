Індійська мільярдерка Ніта Амбані похизувалася брошкою за 1,8 млн доларів: прикрасу створювали 10 років

Ніта Амбані / © Getty Images

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63-річна Ніта Амбані, дружина найбагатшої людини Індії, привернула загальну увагу під час відкриття The Library — простору, присвяченого книгам, спілкуванню та гастрономії. Для цієї події вона обрала ефектну брошку Soaring Spirit, створену відомим ювелірним художником Воллесом Чаном.

На виготовлення цієї вишуканої прикраси Чан витратив цілих 10 років, повідомляє The Indian Express. Брошка інкрустована цаворитом вагою 17,67 карата, діамантами жовтого та інших фантазійних кольорів, рубіном, рожевим сапфіром і титаном. За оцінками, її вартість на сучасному ринку становить від 1,5 до 1,8 мільйона доларів США.

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Ніта Амбані / © Getty Images

Згідно з офіційним сайтом Воллеса Чана, бабка уособлює мрії, є носієм часу та символом безмежності вимірів. Її крила символізують абак — рахівницю, що є водночас обчислювальним пристроєм і системою вимірювання.

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«Бабка ніби обчислює час із кожним помахом своїх крил. Вона розраховує силу, необхідну для того, щоб піднятися на різну висоту й подолати перешкоди. Ми не можемо читати її думки, але бачимо, що вона зчитує навколишнє середовище. Бабка вловлює кожну деталь довкола себе й завдяки цим спостереженням вибудовує гармонійні взаємини з природними стихіями. Під час польоту вона стає єдиним цілим зі світом. Її крила рухаються в унісон із вітром, створюючи звукові хвилі, які зливаються з навколишнім світом, — вібраціями самого життя. Кожна частинка її єства взаємодіє із Всесвітом: світлом, звуками, небом, водою та землею. Вона виходить за межі всіх вимірів. Бабки граційно ширяють у повітрі. Вони проживають життя сповна, не знаючи обмежень. Їх сповнюють захоплення світом і безтурботна свобода. Подібно до дітей, вони вільні й сповнені безмежних можливостей. Титанове тіло бабки гнучке та рухається разом із тілом людини, яка носить прикрасу. Воно не підпорядковується земним умовностям і не обмежується усталеними формами».

Ніта Амбані / © Getty Images

Брошку-бабку Ніта Амбані носила приколовши на елегантний бежевий штанний костюм із делікатними мереживними деталями. Волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а образ доповнила діамантовими прикрасами зі своєї особистої колекції.

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