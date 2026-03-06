Інфлюенсерки обирають трендовий білий: Леоні Ганне та К’яра Ферраньї на Тижні моди

Леоні Ганне і К’яра Ферраньї / © Associated Press

У Франції триває Тиждень моди, на який прибули з усього світу зіркові гості, зокрема інфлюенсерки Леоні Ганне та К’яра Ферраньї, які є одними із найвпливовіших модних блогерок. Жінки відвідали показ Модного дому Schiaparelli під час якого креативний директор бренду Деніел Розберрі презентував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027.

Обидві знаменитості обрали образи трендового білого кольору, який у грудні 2025 року експерти Інституту кольору Pantone назвали головним кольором 2026 року.

Леоні Ганне прийшла у абсолютно прозорому легкому костюмі з жакетом і штанами, який доповнила масивним кольє на шиї, золотою сумкою і босоніжками.

К’яра Ферраньї ж обрала креативний костюм зі спідницею та жакетом, який оголював живіт та мав прикраси у вигляді великих круглих елементів на карманах. У руці вона тримала невелику чорну сумку, а також взула чорні туфлі.