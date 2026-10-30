Інсайдер розповів, чому Кім Кардашян закохалася в Льюїса Гемілтона

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

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Виявилося, що 46-річну Кім Кардашян підкорив не дорогий подарунок і не романтичний жест, а турбота про її дітей. Як стало відомо, одним із головних чинників, що вплинули на почуття зірки реаліті-шоу до гонщика «Формули-1» Льюїсу Гемілтону, стало його уважне ставлення до її сім’ї з самого початку стосунків.

Джерело з близького оточення Кім розповіло виданню People, що 41-річний Гемілтон з перших днів піклувався про чотирьох дітей коханої — Норт, Сейнте, Чикаго та Псалму, яких вона виховує разом із колишнім чоловіком Каньє Вестом.

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Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

«Один із головних факторів, чому Кім закохалася в нього, — це те, наскільки дбайливим і уважним він був до її дітей з самого початку. Він завжди намагався зробити для них більше», — розповів інсайдер.

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Одним із таких вчинків став подарунок дітям Кардашян — собака на ім’я Гало, який цього року став новим членом родини. Сам Гемілтон також розповідав, що йому подобається проводити час із дітьми своєї дівчини.

Кім Кардаш’ян і Гало / © Instagram Кім Кардашян

Під час спілкування з журналістами напередодні Гран-прі США в Остіні гонщик зізнався, що щасливий проводити час із родиною Кім. Він зазначив, що у його коханої четверо дітей, з якими йому подобається спілкуватися.

За словами джерела журналу People, Гемілтон розуміє, наскільки важливе для Кардашян материнство, і намагається підтримувати її у повсякденному житті. Інсайдер також зазначив, що стосунки пари відрізняються спокоєм і зрілістю, а сам гонщик робить Кім по-справжньому щасливою.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Зазначимо, роман Кім Кардашян та Льюїса Гемілтона став предметом обговорень у лютому 2026 року. Вони знали одне одного багато років, але з часом їхня дружба переросла у стосунки. У квітні пара публічно підтвердила роман, а у вересні Кім опублікувала фотографію поцілунку з гонщиком біля Ейфелевої вежі в Парижі.

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