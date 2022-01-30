Інтимні фото та секс на одну ніч: переможець "Холостячки-2" розповів, що він отримував від дівчат

Андрій Задворний розповів про пропозиції від його шанувальниць після проєкту. Він також згадав про найсмішніше прохання від дівчини.
На одному зі світських заходів ми зустріли переможця другого сезону шоу "Холостячка" – Андрія Задворного. Під час розмови ми поцікавилися, чи отримував він після завершення проєкту від дівчат якісь пропозиції чи цікаві повідомлення.
Андрій розповів, що йому в директ жінки писали різне. Були відверті знімки, пропозиції познайомитись і навіть пропозиції інтиму на одну ніч.
"Протягом проєкту було не дуже багато пропозицій, але після фінального постшоу "асортимент" розрісся: пропозиції сексу на одну ніч, інтимні фото, пропозиції познайомитися, зустрітися, прохання записати відео, позначити в сторіз - найнешкідливіше.
Найсмішніше для мене було – це прохання дівчини попросити Андрія Хветкевича (інший учасник "Холостячки", - прим.ред) відповісти їй на повідомлення”, – поділився Задворний.
Нагадаємо, а інший учасник шоу "Холостячка-2" — Юрій Рудий — розповів про участь у реалітішоу та про те, як це вплинуло на його життя.
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