Інтрига місяця: Кім Кеттролл з'явилася на прем'єрі "Емілі в Парижі" і фанати думають, що це невипадковість

Днями у Парижі відбулася прем'єра третього сезону комедійного серіалу "Емілі в Парижі", який розповідає про американку, яка переїхала до Франції заради роботи. Захід Netflix відбувся з розмахом у Театрі Єлисейських полів, а також зібрав багато фанатів та зіркових гостей.

Гості презентації змогли ознайомитись із першими трьома серіями серіалу, а решту вони зможуть побачити під час офіційного релізу на платформі стрімінгового сервісу, яка відбудеться 21 грудня.

Однак попри те, що прем'єру відвідав увесь акторський склад серіалу, найбільше уваги привернула до себе 66-річна Кім Кеттролл відома за роллю Саманти Джонс у серіалі "Секс і місто".

Кім Кеттролл / Фото: Associated Press

На заході акторка з'явилася у компанії свого бойфренда – співробітника ВВС Рассела Томаса. На ній був чорний класичний комбінезон із золотистими ґудзиками та глибоким декольте, який вона доповнила елегантним капелюшком та браслетом.

Кім Кеттролл / Фото: Associated Press

Чому зірка з'явилася на килимовій доріжці серіалу, стало справжньою загадкою. Є припущення, що вона є частиною акторського складу третього сезону, але це поки що тримається в таємниці, можливо, вона навіть зіграє роль Саманти Джонс. Також є версія, яка найбільше схожа на правду, що акторка прийшла підтримати свого старого друга Даррена Стара — продюсера "Емілі в Парижі" і вже культового "Сексу і міста". На загальному фото з акторами серіалу вона не з'явилася.

Нагадаємо, що також шанувальники "Сексу і міста" дуже чекають на появу Кім у другій частині "І просто так…", але поки що її поява в цьому шоу теж не підтвердилася.

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