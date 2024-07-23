Інтригує: у Мережі з'явився трейлер сиквелу "Джокер" із Гоакіном Феніксом і Леді Гагою у головних ролях

У Мережі з'явився офіційний трейлер кримінальної драми "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux) від кінокомпанії Warner Bros. Pictures, прем'єра якого в Україні відбудеться 3 жовтня.

У фільмі головні ролі виконали Гоакін Фенікс (Артур Флек) і Леді Гага (Гарлі Квінн). Режисером стрічки знову виступив Тодд Філліпс.

У центрі сюжету – Артур Флек, який перебуває у лікарні Аркхем. Він очікує на суд через злочини, скоєні ним в образі Джокера. Розриваючись між двома особистостями, Артур не лише пізнає справжнє кохання, а й віднайде музику, яка завжди грала всередині нього.

"Джокер: Божевілля на двох" – це сиквел "Джокера" 2019 року, який заробив у світовому прокаті 1 мільярд доларів і став найкасовішим у рейтингу R в історії світового кінопрокату.

Психологічна драма була висунена в 11 номінаціях на премію "Оскар", але перемогу отримала лише у двох: "Найкраща чоловіча роль" (Гоакін Фенікс) і "Найкраща музика до фільму" (композиторка Гільдур Гуднадоттір).

Нагадаємо, Леді Гагу помітили на вулицях Парижа. Вона традиційно була рада увазі і трохи взаємодіяла з публікою: вона широко усміхалася, махала руками та роздавала всім повітряні поцілунки.

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