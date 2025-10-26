ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Інтригує шанувальників: Гайді Клум показала деталі майбутнього костюма на Геловін 2025

Щороку наприкінці жовтня всі говорять тільки про Гайді та її вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум — королева Геловіна, оскільки протягом багатьох років влаштовує розкішну вечірку для друзів, де демонструє просто приголомшливі й навіть трохи «божевільні» костюми.

Звісно, цього року вона знову приготувала щось неймовірне і вже активно дражнить шанувальників деталями майбутнього костюма. Гайді показала кілька знімків, на яких зображено щось на кшталт гіпсової копії її тіла та обличчя.

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

На інших фотографіях вона показала, як обирала тканини для костюма і зупинила свій вибір на бежевому і зеленому відтінках.

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

«Я буду дуже потворною, тому що я завжди намагаюся робити щось інше», — розповіла вона журналу People. «Минулого року я була дуже милою з чоловіком у ролі інопланетянина, а роком раніше ми були великим павичем з артистами. Після черв’яка [2022 року], який здавався таким простим, мені захотілося зробити щось складне. І з 15 [артистами у складі костюму], із такою кількістю тіл, які створюють одне ціле, я подумала, що це знову щось нове. Тож сподіваюся, я знову вигадала щось нове».

Важко уявити, що ж такого придумала цього року супермодель, але без сумнівів це буде приголомшливо.

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie