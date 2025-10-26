- Дата публікації
Шоу-бізнес
122
1 хв
Інтригує шанувальників: Гайді Клум показала деталі майбутнього костюма на Геловін 2025
Щороку наприкінці жовтня всі говорять тільки про Гайді та її вбрання.
Гайді Клум — королева Геловіна, оскільки протягом багатьох років влаштовує розкішну вечірку для друзів, де демонструє просто приголомшливі й навіть трохи «божевільні» костюми.
Звісно, цього року вона знову приготувала щось неймовірне і вже активно дражнить шанувальників деталями майбутнього костюма. Гайді показала кілька знімків, на яких зображено щось на кшталт гіпсової копії її тіла та обличчя.
На інших фотографіях вона показала, як обирала тканини для костюма і зупинила свій вибір на бежевому і зеленому відтінках.
«Я буду дуже потворною, тому що я завжди намагаюся робити щось інше», — розповіла вона журналу People. «Минулого року я була дуже милою з чоловіком у ролі інопланетянина, а роком раніше ми були великим павичем з артистами. Після черв’яка [2022 року], який здавався таким простим, мені захотілося зробити щось складне. І з 15 [артистами у складі костюму], із такою кількістю тіл, які створюють одне ціле, я подумала, що це знову щось нове. Тож сподіваюся, я знову вигадала щось нове».
Важко уявити, що ж такого придумала цього року супермодель, але без сумнівів це буде приголомшливо.