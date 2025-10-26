Інтригує шанувальників: Гайді Клум показала деталі майбутнього костюма на Геловін 2025

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум — королева Геловіна, оскільки протягом багатьох років влаштовує розкішну вечірку для друзів, де демонструє просто приголомшливі й навіть трохи «божевільні» костюми.

Звісно, цього року вона знову приготувала щось неймовірне і вже активно дражнить шанувальників деталями майбутнього костюма. Гайді показала кілька знімків, на яких зображено щось на кшталт гіпсової копії її тіла та обличчя.

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

На інших фотографіях вона показала, як обирала тканини для костюма і зупинила свій вибір на бежевому і зеленому відтінках.

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Деталі майбутнього костюма Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

«Я буду дуже потворною, тому що я завжди намагаюся робити щось інше», — розповіла вона журналу People. «Минулого року я була дуже милою з чоловіком у ролі інопланетянина, а роком раніше ми були великим павичем з артистами. Після черв’яка [2022 року], який здавався таким простим, мені захотілося зробити щось складне. І з 15 [артистами у складі костюму], із такою кількістю тіл, які створюють одне ціле, я подумала, що це знову щось нове. Тож сподіваюся, я знову вигадала щось нове».

Важко уявити, що ж такого придумала цього року супермодель, але без сумнівів це буде приголомшливо.