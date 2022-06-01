Ірина Білик показала гарну світлину з молодшим сином

У День дітей артистка показала свого 6-річного сина.
Ірина Білик у День дітей опублікувала знімок зі своїм молодшим сином - 6-річним Табрізом.
На артситці була чорна футболка з принтом, а на хлопчикові – жовта з принтом.
"Діти - це наше продовження! І якщо діти - це квіти...то нехай наша Україна розквітає", - написала зірка.
Ще Ірина виклала уривки своєї нової українськомовної пісні "Кордони", яку вона нещодавно презентувала.
"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і ніякі кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих!" – написала Білик.
Читайте також: