Ірина Білик показала гарну світлину з молодшим сином

У День дітей артистка показала свого 6-річного сина.

Ірина Білик у День дітей опублікувала знімок зі своїм молодшим сином - 6-річним Табрізом.

На артситці була чорна футболка з принтом, а на хлопчикові – жовта з принтом.

Ірина Білик із сином / Фото: Instagram Ірини Білик

"Діти - це наше продовження! І якщо діти - це квіти...то нехай наша Україна розквітає", - написала зірка.

Ще Ірина виклала уривки своєї нової українськомовної пісні "Кордони", яку вона нещодавно презентувала.

"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і ніякі кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих!" – написала Білик.

Читайте також: