Ірина Федишин із синами виконала Гімн України та показала відео

Українська співачка Ірина Федишин намагається підтримувати українців у цей складний період війни.

Артистка разом зі своїми двома синами виконала Гімн України та зіграла на фортепіано. Шанувальники висловили їй слова подяки за підтримку та написали:

"Як гарно. Ваше виконання неймовірне! Героям Слава!", "Ваше виконання в саме серце....❤️❤️❤️ Героям Слава", "Слава нашим воїнам", — пишуть вони.

Ірина Федишин разом із сім'єю залишилася в Україні та допомагає мирним жителям та військовим.

Артистка розповіла, що, незважаючи на переживання, намагається бути корисною. Вона готує їжу для біженців та збирає гуманітарну допомогу солдатам. Росіянам вона не записувала жодних відеозвернень, бо не вважає їх друзями, не має там своїх друзів і не розуміє цього лицемірства, яке демонструють деякі українські зірки.

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