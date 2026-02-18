- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
106
1 хв
Ірландська телезірка у шкіряному вбранні блиснула грудьми на фешншоу у Нью-Йорку
35-річна Мойра Гіггінс у яскравому образі з пікантним акцентом з’явилася на Нью-Йоркському тижні моди.
Ірландська телезірка Мойра Гіггінс була серед гостей на показі бренду LaQuan Smith, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Вона обрала для своєї появи шкіряний ансамбль кольору індиго, який складався з кроптопу з довгими рукавами, який оголював частину її грудей, і спідниці максі із заниженою талією. Мойра похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.
Свій аутфіт Гіггінс доповнила яскравою фіолетовою довгою шубою. Телезірка зібрала волосся у хвіст, випустила і накрутила одне пасмо збоку. У неї був макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Вуха Мойра прикрасила срібними сережками-пусетами.
Нагадаємо, Мойра Гіггінс потрапила до обʼєктивів папараці у чорному шкіряному лакованому костюмі.