Ірландська телезірка у шкіряному вбранні блиснула грудьми на фешншоу у Нью-Йорку

Ірландська телезірка Мойра Гіггінс була серед гостей на показі бренду LaQuan Smith, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Вона обрала для своєї появи шкіряний ансамбль кольору індиго, який складався з кроптопу з довгими рукавами, який оголював частину її грудей, і спідниці максі із заниженою талією. Мойра похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.

Свій аутфіт Гіггінс доповнила яскравою фіолетовою довгою шубою. Телезірка зібрала волосся у хвіст, випустила і накрутила одне пасмо збоку. У неї був макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Вуха Мойра прикрасила срібними сережками-пусетами.

Нагадаємо, Мойра Гіггінс потрапила до обʼєктивів папараці у чорному шкіряному лакованому костюмі.