Ірма Вітовська, Катерина Осадча, Сергій Притула та інші: зірки на прем'єрі українського фільму "БожеВільні"

У кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра фільму "БожеВільні". Це драма-трилер, заснована на реальних спогадах дисидентів.

На заході зібралася творча команда стрічки: режисер Денис Тарасов, продюсери Валерія Іваненко, Артем Колюбаєв і Тарас Босак, історичний консультант Семен Глузман, композитор Хосейн Міргзаголі, сценарист Симор Гласенко, актори Ірма Вітовська-Ванца, Наталія Бабенко, Остап Ступка, Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Артем Мартинішин, Олексій Комаровський.

Творча команда фільму

Ірма Вітовська-Ванца

Остап Ступка

Наталія Бабенко

На прем'єрний показ завітали також знаменитості: ведуча Катерина Осадча, актор і продюсер Юрій Горбунов, громадський діяч і телеведучий Сергій Притула, актор і телеведучий Володимир Остапчук, співачка Геля Зозуля, режисер Олесь Санін, актор і ексміністр культури Євген Нищук, актори Ксенія Мішина, Арам Арзуманян, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов, Тарас Цимбалюк, Ірина Кудашова, Дар’я Трегубова, Олексій Тритенко, Олена Лавренюк, Євген Ламах, Роман Ясиновський, Дар’я Легейда, Максим Девізоров, Катерина Артеменко, Максим Девізоров та інші.

Юрій Горбунов і Катя Осадча

Сергій Притула і Денис Тарасов

Арам Арзуманян

Денис Тарасов і Ксенія Мішина

Володимир Остапчук із дружиною

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов

Євген Нищук

Геля Зозуля

Дар’я Трегубова

Тарас Цимбалюк, Ірина Кудашова, Денис Тарасов, Дар’я Трегубова, Антоніна Хижняк

Олена Лавренюк

Антоніна Хижняк, Денис Тарасов, Ксенія Мішина, Юрій Горбунов, Катерина Осадча

Ксенія Мішина, Юрій Горбунов, Катерина Осадча

"Актуальність цього фільму полягає в тому, що серед інших посилів він доносить публіці ще один. І для мене, як для автору сценарію, це було, напевно, головне. Неможливо досягти перемоги, якщо нічим не жертвувати. Тільки жертва робить героя з людини, з нації, з держави. Не можна досягати результатів і залишатися в тому стані, в якому ти був до боротьби. Однозначно, треба чимось пожертвувати, тільки тоді ти стаєш воїном, героєм і тільки тоді ти можеш розраховувати на результат", – поділився автор сценарію Симор Гласенко.

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у 1970-ті роки. У ній розповідається про молодого, творчого, волелюбного меломана Андрія Довженка. Через любов до забороненої в СРСР західної рокмузики він потрапляє у лещата тоталітарної системи, яка запроторює його не до в'язниці, а до закритої психіатричної лікарні. Виявляється, більшість обвинувачених за такою ж статтею отримують як вирок вигаданий у кабінетах КДБ діагноз "млявоплинна шизофренія". Він потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Тепер перед Андрієм вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися додому чи залишитися при своїх принципах та боротися з системою.

Відсьогодні фільм "БожеВільні" у національному прокаті.

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