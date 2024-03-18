Іспанська співачка позувала на премії у напівпрозорій сукні з відвертим вирізом

Виконавиця Наяра обрала для своєї появи відверте вбрання, у якому продемонструвала свої татуювання.

Іспанська співачка Наяра стала гостею церемонії нагородження премії Idolo Awards 2024 у Мадриді.

Зірка з'явилася на червоній доріжці у спокусливому образі. На ній була відверта чорна сукня з прозорою спідницею, галтером і відвертим вирізом у зоні декольте та на животі. Під вбранням на ній були чорні високі труси.

Наяра / Фото: Getty Images

У такому луку Наяра похизувалася не лише сексуальними формами, а й безліччю татуювань на її тілі.

Артистка була взута у чорні ботфорти на високій платформі і тримала у руці рожеву сумочку у вигляді серця н аланцюжку. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із шоколадною помадою і жовтими тінями, вуха прикрасила сережками-кільцями, а руки – браслетом і каблучками.

Нагадаємо, а зірка соцмереж Лола Морено з'явилася на премії у чорній шкіряній спідниці максі й екстравагантному бюстгальтері, який складався з маленьких нюдових чашечок.

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