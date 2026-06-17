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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Іспанська співачка Розалія у латексній сукні з балетною пачкою привернула увагу на вулиці

Своїм вбранням співачка переосмислила класичний балетний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Розалія

Розалія / © Getty Images

Балетна естетика вийшла на новий рівень, коли співачка Розалія з’явилася на вулиці. Іспанську зірку заскочили на вулиці у Нью-Йорку в районі Сохо, коли вона йшла до свого автомобіля.

Вигляд зірка мала, ніби щойно зійшла зі сцени. Вона була одягнена в латексну сукню з глибоким вирізом до пупа, яку прикрашало два пояси, що низько сиділи на стегнах. Та головним акцентом сукні стала балетна пачка з фатину, яка додала образу популярної балетної естетики, які підкорює жінок у всьому світі вже не перший сезон.

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Під сукнею у Розалії був чорний прозорий мереживний бюстгальтер з маленьким блакитним бантом, а на ногах — чорні туфлі на платформі.

Ймовірно лук є відсиланням до того, у якому співачка резулярно з’являється на сцені, але тоді образ доповнюють також пуанти.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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