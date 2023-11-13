Історія продовжиться: творці "І просто так…" нарешті розпочали роботу над 3 сезоном

Серіал "І просто так..." — це перезапуск класичного серіалу HBO "Секс і місто". Шоу, попри його критику та бурхливе обговорення зовнішності акторок, стало хітом, і HBO Max його не збираються поки що закривати.

У серпні цього року стало відомо, що серіал продовжили на третій сезон.

Цю новину було опубліковано в офіційних соцмережах шоу.

Але знімання серіалу так і не почалися через страйк акторів і сценаристів у США, який тривав майже 5 місяців. Після його завершення стало відомо, що творці проєкту починають працювати — цією новиною поділилися костюмери серіалу Моллі Роджерс і Денні Сантьяго на своїй сторінці в Instagram.

"Страйк закінчено! Розпочинаємо 3 сезон", — написали вони і опублікували казд з фільму "Диявол носить Prada" з Жизель Бюндхен, у якої в цьому проєкті було невелике камео.

Ймовірно, незабаром ми знову побачимо головну акторку серіалу Сару Джесіку Паркер у яскравих, незвичайних і трохи божевільних образах на вулицях Нью-Йорка під час знімань. А ще нещодавно вона сама виходила на страйк із плакатом, щоб підтримати колег.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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