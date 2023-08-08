Історія за мотивами реальних подій: у Києві відбулася прем'єра фільму "Гран Туризмо" з Орландо Блумом

В український прокат вийшов захопливий автомобільний екшен-фільм, заснований на популярній відеогрі з однойменною назвою.

У столичному кінотеатрі "Планета Кіно", РЦ Блокбастер, відбувся прем'єрний показ захопливого фільму "Гран Туризмо" від режисера Ніла Бломкампа.

Прем'єра фільму "Гран Туризмо"

Прем'єра фільму "Гран Туризмо"

Прем'єра фільму "Гран Туризмо"

Прем'єра фільму "Гран Туризмо"

Стрічка, заснована на реальних подіях, має динамічний сюжет, який постійно тримає у напрузі. Глядачі одразу ж поринають у світ швидкості, адреналіну і суперництва, адже тут буде багато перегонів, переслідувань і приголомшливих автомобільних трюків.

Це історія про фана популярної відеогри Gran Turismo Янна Марденбора, який виграв серію відеозмагань і згодом став одним із найвідоміших професійних автогонщиків.

У стрічці головний герой – талановитий гонщик Макс Тейлор – мріє стати чемпіоном у світі автоспорту. Йому запропонували взяти участь у престижному змаганні "Гран Туризмо". Разом із командою досвідчених інженерів і друзями-гонщиками Тейлор їде у навколосвітню подорож, щоб поборотися з найкращими спортсменами і перемогти на найнебезпечніших трасах.

В автомобільному екшен-фільмі зіграли Орландо Блум, Девід Гарбор, Джимон Гонсу, Дарен Барнетт, Арчі Мадекве та інші.

Відсьогодні фільм "Гран Туризмо" в українських кінотеатрах.

Нагадаємо, Ксенія Мішина відвідала прем'єру українського фільму "Королі репу" від режисера Мирослава Латика.

Читайте також: