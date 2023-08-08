Історія за мотивами реальних подій: у Києві відбулася прем'єра фільму "Гран Туризмо" з Орландо Блумом

В український прокат вийшов захопливий автомобільний екшен-фільм, заснований на популярній відеогрі з однойменною назвою.
У столичному кінотеатрі "Планета Кіно", РЦ Блокбастер, відбувся прем'єрний показ захопливого фільму "Гран Туризмо" від режисера Ніла Бломкампа.
Стрічка, заснована на реальних подіях, має динамічний сюжет, який постійно тримає у напрузі. Глядачі одразу ж поринають у світ швидкості, адреналіну і суперництва, адже тут буде багато перегонів, переслідувань і приголомшливих автомобільних трюків.
Це історія про фана популярної відеогри Gran Turismo Янна Марденбора, який виграв серію відеозмагань і згодом став одним із найвідоміших професійних автогонщиків.
У стрічці головний герой – талановитий гонщик Макс Тейлор – мріє стати чемпіоном у світі автоспорту. Йому запропонували взяти участь у престижному змаганні "Гран Туризмо". Разом із командою досвідчених інженерів і друзями-гонщиками Тейлор їде у навколосвітню подорож, щоб поборотися з найкращими спортсменами і перемогти на найнебезпечніших трасах.
В автомобільному екшен-фільмі зіграли Орландо Блум, Девід Гарбор, Джимон Гонсу, Дарен Барнетт, Арчі Мадекве та інші.
Відсьогодні фільм "Гран Туризмо" в українських кінотеатрах.
Нагадаємо, Ксенія Мішина відвідала прем'єру українського фільму "Королі репу" від режисера Мирослава Латика.
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