Італійська модель у прозорій сукні блиснула білизною на червоній доріжці у Венеції
45-річна Елізабет Грегорачі обрала для своєї появи чорне вбрання з плісованою спідницею.
Італійська модель Елізабет Грегорачі відвідала прем’єру фільму «Будинок динаміту», яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.
На червоній доріжці вона позувала у пікантному аутфіті. На Ліз було чорна сукня максі з драпуванням і вузлом на топі, який переходив у шарф навколо шиї. Вбрання також мало прозору плісовану спідницю, яку вона тримала, розводила у боки і демонструвала фотографам.
Крізь тканину була помітна нюдова білизна. Елізабет мала стрункий і гарний вигляд.
Лук Грегорачі доповнила чорними босоніжками, діамантовими сережками і кольє та золотими браслетами. Модель зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр.