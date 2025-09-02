ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Італійська модель у прозорій сукні блиснула білизною на червоній доріжці у Венеції

45-річна Елізабет Грегорачі обрала для своєї появи чорне вбрання з плісованою спідницею.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Грегорачі

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Італійська модель Елізабет Грегорачі відвідала прем’єру фільму «Будинок динаміту», яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона позувала у пікантному аутфіті. На Ліз було чорна сукня максі з драпуванням і вузлом на топі, який переходив у шарф навколо шиї. Вбрання також мало прозору плісовану спідницю, яку вона тримала, розводила у боки і демонструвала фотографам.

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Крізь тканину була помітна нюдова білизна. Елізабет мала стрункий і гарний вигляд.

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Лук Грегорачі доповнила чорними босоніжками, діамантовими сережками і кольє та золотими браслетами. Модель зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр.

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie