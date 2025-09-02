Італійська модель у прозорій сукні блиснула білизною на червоній доріжці у Венеції

Елізабет Грегорачі / © Associated Press

Італійська модель Елізабет Грегорачі відвідала прем’єру фільму «Будинок динаміту», яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона позувала у пікантному аутфіті. На Ліз було чорна сукня максі з драпуванням і вузлом на топі, який переходив у шарф навколо шиї. Вбрання також мало прозору плісовану спідницю, яку вона тримала, розводила у боки і демонструвала фотографам.



Крізь тканину була помітна нюдова білизна. Елізабет мала стрункий і гарний вигляд.



Лук Грегорачі доповнила чорними босоніжками, діамантовими сережками і кольє та золотими браслетами. Модель зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр.