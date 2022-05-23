Італійське весілля Кортні Кардашян та Тревіса Баркера: зірка поділилася світлинами

Минулого тижня Кортні Кардашян та Тревіс Баркер офіційно стали чоловіком та дружиною. Їхнє скромне весілля відбулося в Санта-Барбарі в будівлі суду. Але пізніше планувалася ще одна пишна церемонія.

І ось минулими вихідними Кортні та Тревіс запросили своїх рідних та друзів у мальовниче село Портофіно, щоб ще раз перед присутніми вимовити весільні клятви одне одному.

Церемонія відбулася в стародавній фортеці Кастелло Браун у Портофіно в неділю. Кортні мала чудовий вигляд в білій короткій мереживній сукні Dolce & Gabanna і з довгою фатою. Сукня від цього бренду була на Кортні і під час її весілля в Монтесіто.

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43-річна зірка реаліті та бізнесвумен та 47-річний музикант із групи Blink 182 орендували приморський комплекс Доменіко Дольче та Стефано Габбана, щоб відсвяткувати весілля з друзями та сім'єю. Деякими весільними фотографіями Кортні поділилася і з підписниками свого блогу в Instagram. З підписом: "Вітаємо містера та місіс Баркер".

Весілля в Італії вже третє для пари. Перше відбулася в Лас-Вегасі, друге в Санта-Барбарі, і ось, нарешті, Кортні та Тревіс влаштували урочистість про яку мріяли.

(Весілля в Лас-Вегасі, гортайте фото праворуч)

На деяких опублікованих Кортні фотографіях видно, що на святі була її мама Крісс Дженнер, сестри Кортні, а також діти та інші родичі та друзі.

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Кім Кардашян була у чорній мереживній сукні від Dolce & Gabbana і з масивною прикрасою у вигляді хреста на шиї, а в руках несла маленьку сумку. Її дочка Норт також була у всьому чорному та з сумкою, як у мами.

Кім Кардашян з дочкою Норт / Фото: Getty Images

А мати нареченої Крісс Дженнер була в пудрово-рожевій сукні з пір'я, її сфотографували, коли вона піднімалася на берег з яхти.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

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