Італійські канікули: учасниця "Холостяка-11" у чорному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Катерина Жук показала фото з відпочинку в Італії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Катерина Жук — поділилася в Instagram знімками з відпочинку в Італії. Дівчина релаксувала в басейні, де і зробила собі невеликий фотосет.

Катя була одягнена у чорне бікіні. Вона спочатку позувала в басейні.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

А потім красуня вийшла з води і продемонструвала підтягнуту фігуру та стрункі ноги.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Ще Жук показала ніжний лук, який вона обрала для прогулянки по найромантичнішому італійському місту — Венеції. Дівчина у рожевому костюмі і солом'яному капелюсі позувала на тлі гарної архітектури з каналом.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Раніше Катя поділилася порадами, як тримати себе у хорошій формі.

Читайте також: Відпочиває у Хорватії: учасниця "Холостяка-11" у рожевому бікіні сіла на шпагат

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання