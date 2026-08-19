Юрій Горбунов, Олександр Пономарьов, Лілія Ребрик та інші: зірки на прем’єрі фільму "Потяг "Червона рута"

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У столичному кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра української сімейної романтичної комедії «Потяг „Червона рута“».

Вихід стрічки приурочили до трьох знакових дат: 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні «Червона рута» та 55-річчя однойменного музичного фільму. Саме композиція Володимира Івасюка стала музичною основою нової картини.

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За сюжетом, пасажири особливого потяга вирушають у подорож, під час якої хтось зустріне справжнє кохання, хтось спробує зберегти свої почуття, а комусь доведеться зрозуміти, що потрібна людина завжди була поруч.

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Подія зібрала близько тисячі гостей — творців фільму, акторів, музикантів, телеведучих, представників медіа та блогерів.

Юрій Король, Юрій Горбунов, Олексій Єсаков, Зоя Сошенко, Анна Кузіна, Катерина Кузнецова, Роман Луцький

Картину представили режисер Олексій Єсаков, продюсери Юрій Горбунов і Зоя Сошенко, сценаристи та креативні продюсери Олексій Приходько, Ярослав Стень і Богдан Гациляк, супервізорка Ірина Костюк та музичний продюсер Євген Філатов, відомий як The Maneken.

Михайло Хома, Олександр Пономарьов

Юрій Король, Юрій Горбунов, Анна Кузіна, Катерина Кузнецова, Зоя Сошенко, Олексій Єсаков, Роман Луцький

Катерина Кузнєцова

Олег «Фагот» Михайлюта

Роман Луцький

СолоХа і Лілія Ребрик

Анна Кузіна

Олексій Єсаков, Ірина Костюк, Зоя Сошенко, Юрій Горбунов

Міла Кузнєцова

Даша Євтух

На червоній доріжці також з’явилися Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Анна Кузіна, Роман Луцький, Катерина Варченко, Ярослав Безкоровайний, Михайло Хома, Анастасія Іванюк і Ніколь Мацкул.

Епізодичні ролі у стрічці виконали Олександр Пономарьов, Олег «Фагот» Михайлюта, телеведуча й модель Олександра Кучеренко та футболіст Денис Бойко.

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Серед гостей прем’єри були актори Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Джиммі Воха-Воха, Наталя Бабенко й Олександра Демидова, телеведуча Соломія Вітвіцька, співачки СолоХа та Уляна Ройс, сценарист Ярослав Войшецек, а також блогери Даша Євтух, Даша Кубік, Міла Кузнецова, Надія Кожухар та інші. Захід також відвідав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Фінальні кадри глядачі зустріли оплесками, а під час звучання відомої пісні почали підспівувати. Наталя Могилевська, яка з’явилася у фільмі в камео, поділилася особистими спогадами про композицію.

«Ще з дитинства я чула цю пісню вдома й співала її на всі свята. Вона з тих, які не просто звучать — вони живуть. „Червона рута“ для мене — як джерело, з якого починається сучасна українська музика. Вона об’єднала покоління, показала світові красу нашої мови й мелодійності», — сказала артистка.

За словами Могилевської, для українців ця композиція давно стала чимось більшим, ніж просто відомий хіт.

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«Це частина нашої ідентичності, пам’яті й душі. Є пісні, які не старіють, бо в них живе народ. „Червона рута“ завжди звучатиме як символ України, її таланту та краси», — додала співачка.

У національному прокаті «Потяг „Червона рута“» від FILM.UA та Прототип Продакшн стартує 20 серпня. Одночасно розпочнеться міжнародний прокат у США, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах і Бельгії. Згодом картину покажуть у Канаді, Франції, Польщі та низці інших країн Європи.

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